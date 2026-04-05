نهاية درامية للملاكم تشيسورا أمام وايلدر في ليلة الوداع

خسر الملاكم البريطاني ديريك تشيسورا، نزاله الخمسين الأخير في مسيرته، وفي مشهد درامي امتزج فيه الألم بالإثارة والوداع، بعد قرار منقسم للحكام، أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر، رغم الأداء الشجاع الذي قدمه حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة.



وفي أمسية نارية، احتضنتها لندن، قدم تشيسورا، البالغ من العمر 42 عاماً، عرضاً قتالياً مليئاً بالقوة والاندفاع، وكاد أن يقلب الطاولة في أكثر من مناسبة، إلا أن خبرة وايلدر وقوته الهجومية، رجحت كفته في معظم الجولات، قبل أن يحسم النزال بفارق ضئيل في قرار الحكام.



وجاءت نتيجة النزال مثيرة للجدل، إذ انتهت بطاقات الحكام 115-111 لصالح وايلدر، و115-112 لتشيسورا، و115-113 للأمريكي، في مواجهة اتسمت بالفوضى والاشتباكات القريبة والسقوط المتكرر، وسط تفاعل جماهيري كبير.



وخلال مجريات النزال، تبادل الملاكمان اللكمات العنيفة في مشهد مفتوح على كل الاحتمالات، حيث نجح تشيسورا في إرباك وايلدر في أكثر من لحظة، بل وأسقطه أرضاً في الدقائق الأخيرة لثماني ثوانٍ، لكن الوقت لم يسعفه لإنهاء المهمة.



في المقابل، فرض وايلدر سيطرته في فترات طويلة من القتال، مستفيداً من قدرته على توجيه اللكمات الصاعدة والقوية، إضافة إلى تفوقه في إدارة المسافات، رغم الضغط المستمر من الملاكم البريطاني.



وشهدت المواجهة لحظات فوضوية داخل الحلبة، مع سقوط واشتباكات متكررة بين الطرفين، فيما بدا الإرهاق واضحاً على الملاكمين مع تقدم الجولات، في نزال وصف بأنه أقرب إلى معركة مفتوحة منه إلى مباراة ملاكمة تقليدية.



وبعد إعلان النتيجة، لم يخفِ تشيسورا خيبة أمله، مؤكداً أن النزال كان متقارباً، وأنه خسر بفارق بسيط، بسبب خروجه من الحبال في أكثر من مناسبة، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية، وسط تصفيق الجماهير، ووداع مؤثر في لحظة تاريخية لمسيرته الطويلة داخل الحلبة.