الشارقة وشرطة دبي يتوجان بلقبي ختام كأس الإمارات للكاراتيه

تُوّج نادي الشارقة للألعاب الفردية وشرطة دبي بلقبي منافسات الجولة الختامية من بطولة كأس الإمارات للكاراتيه لفئة الكبار «فردي الكوميتيه»، التي أُقيمت على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة لافتة عكست تطور اللعبة على المستوى المحلي. وشهدت البطولة مشاركة 45 لاعباً ولاعبة يمثلون سبعة أندية من مختلف أنحاء الدولة، حيث برز مستوى فني متقدم وأداء تنافسي مميز بين المشاركين.

وفرض نادي الشارقة للألعاب الفردية سيطرته على منافسات كوميتيه الرجال بعد مواجهات قوية، أبرزها أمام نادي كلباء الرياضي، ليحصد المركز الأول، فيما جاء كلباء في المركز الثاني، وحلت شرطة دبي ثالثة. وفي منافسات السيدات، أحرزت شرطة دبي اللقب بعد أداء قوي ومتوازن، متقدمة على مصفوت الذي حل ثانياً.

وقام اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتتويج الفائزين، مؤكداً أهمية هذه البطولات في صقل مهارات اللاعبين واكتشاف المواهب الواعدة.

كما حضر المنافسات المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات، بالإضافة إلى المدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري، وجابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، الذين أشادوا جميعاً بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة.

وأكدت اللجنة الفنية بالاتحاد أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى بروز عناصر شابة تبشر بمستقبل واعد لرياضة الكاراتيه في دولة الإمارات.