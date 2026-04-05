دبي تستضيف ليلة تاريخية في عالم الملاكمة.. ونزالات ثلاثية على الألقاب تُتوّج بالنجاح

أبهرت مدينة دبي النابضة بالحياة عشاق الملاكمة باستضافتها ليلةً حافلةً بالإثارة والتشويق، ضمن فعاليات الحدث الذي نظمته شركة باتل للملاكمة، أول من أمس، واستحوذت البطولة المميزة على قلوب عشاق الفنون القتالية المختلطة، حيث تم التنافس على ستة ألقاب مرموقة، مُبرزةً نخبة من أفضل المواهب في هذه الرياضة.

شهدت البطولة المنافسة على ستة ألقاب بمشاركة نخبة من أفضل الملاكمين والمقاتلين العالميين، والألقاب الستة هي: لقب «WBA» الدولي لوزن البانتام، ولقب «WBA» القاري لوزن فوق الخفيف، ولقب «WBA» آسيا والشرق الأوسط لوزن فوق المتوسط، ولقب «WBA» القاري للوزن الثقيل، إضافة إلى لقبين من ألقاب «UBO». وجاءت البطولة بمستوى فني متميز، وأظهر المقاتلون بارعة فوق حلبات القتال وسط أجواء احترافية رائعة وإقبال جماهيري كبير.

أشرف على النزالات المثيرة خوسيه موهان، من لجنة الملاكمة الاحترافية في الشرق الأوسط، لضمان التزام الحدث بأعلى معايير الاحترافية والنزاهة، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر والتقدير للمنظم جيمس كورماك على تفانيه وجهوده الدؤوبة في إنجاح هذا الحدث، كذلك نثمن دعم مجلس دبي الرياضي وجماهير الملاكمة المتحمسة في دبي في خلق أجواء حماسية ساهمت بشكل كبير في نجاح الأمسية.