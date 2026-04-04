الرياضات القتالية في الإمارات.. إنجازات عالمية تعزز الريادة وتبشر بمستقبل واعد



شهدت الرياضات القتالية في الإمارات تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، مع تحقيق إنجازات متتالية على المستويين القاري والدولي، في ظل منظومة رياضية متكاملة، تجمع بين الدعم المؤسسي، واستضافة البطولات العالمية، وبرامج إعداد المواهب، ما عزز حضور الدولة على خريطة الرياضات القتالية العالمية.



وأسهم هذا الزخم المتواصل في تحويل الإمارات إلى مركز رئيس لاستضافة أبرز الأحداث والبطولات في ألعاب الجوجيتسو والكاراتيه والجودو والمواي تاي والتايكواندو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب بطولات UFC العالمية، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدرات الدولة التنظيمية، وبنيتها التحتية الرياضية المتطورة.



وتبرز الإمارات وجهة عالمية لتنظيم البطولات الكبرى في هذا المجال، إذ تستضيف سنوياً العديد من الأحداث التي تجمع نخبة الأبطال من مختلف دول العالم، وفي مقدمها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، التي تجذب أفضل المقاتلين الصاعدين والمحترفين، وبطولات عالمية للمواي تاي، تقام بمشاركة واسعة من الاتحادات الوطنية، كما استضافت إمارة الفجيرة مؤخراً إحدى جولات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه.



وحققت الإمارات إنجازات رياضية بارزة على منصات التتويج العالمية، إذ نجح لاعبو المنتخبات الوطنية في فرض حضورهم بقوة في بطولات الجوجيتسو والمواي تاي والكيك بوكسينغ والجودو والتيكواندو، محققين عشرات الميداليات في بطولات العالم وآسيا.



وحصد لاعبو منتخب الإمارات للجوجيتسو 50 ميدالية ملونة في بطولة العالم التي أقيمت في تايلاند العام الماضي، إضافة إلى 4 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية في شنغدو، و5 ميداليات ملونة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إلى جانب حصاد كبير بلغ 66 ميدالية ملونة في بطولات «أبوظبي غراند سلام»، التي أقيمت في لندن وباريس والأردن وإسطنبول.



وحقق لاعبو منتخب الإمارات للجودو 50 ميدالية خلال عام 2024، من بينها 34 ميدالية عربية، إضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدد 6 لاعبين، كما أحرز المنتخب 30 ميدالية خلال عام 2025، منها 20 ميدالية عالمية، و9 ميداليات قارية، إلى جانب برونزية بطولة العالم.



وتألق لاعبو منتخب الإمارات للكيك بوكسينغ بحصد 25 ميدالية ملونة في بطولة العالم لفئتي السينيورز والماسترز، والتي أقيمت في أبوظبي خلال نوفمبر الماضي، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و9 برونزيات، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده هذه اللعبة في الدولة.



وتبرز في هذا المشهد أسماء لامعة من الرياضيين الإماراتيين الذين نجحوا في تحقيق إنجازات بارزة، ورفع علم الدولة في مختلف البطولات، من بينهم جاسم عمر السويدي، وخالد الشحي، وشما الكلباني، وأسما الحوسني، وذياب النعيمي في الجوجيتسو، وزايد الكثيري في الفنون القتالية المختلطة، وإلياس حبيب في المواي تاي والكيك بوكسينج، وجاسم النقبي في الملاكمة، وبشيرات خرودي في الجودو، وغيرهم من الأبطال الذين قدموا نماذج ملهمة للأجيال الجديدة.



وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الرياضات القتالية في الإمارات تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف الألعاب، وهو ما انعكس في الإنجازات المتتالية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ينظر إلى الإنجازات بوصفها نتيجة طبيعية لرؤية القيادة الرشيدة، والاستثمار المستمر في الإنسان والرياضة، مشيراً إلى العمل خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتطويرها، بهدف إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة قارياً وعالمياً.



من جانبه، أكد الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن انتشار الرياضات القتالية في دولة الإمارات جاء بفضل البنية التحتية المتطورة، والدعم الكبير للاتحادات الرياضية المتخصصة، والتي تسهم بدورها في صناعة الأبطال، وبناء أجيال واعدة قادرة على تحقيق الإنجازات.

وأضاف أن اتحاد الجودو يعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى بناء منتخبات وطنية قادرة على صناعة الفارق، من خلال نشر اللعبة، ودعم المواهب الناشئة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت.



بدوره، أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية» المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، أن الرياضات القتالية في الإمارات حققت نقلة نوعية على كافة المستويات، سواء من خلال تنظيم أبرز البطولات العالمية، أو صناعة الأبطال وتحقيق الألقاب.



وأوضح أن سلسلة «محاربي الإمارات» تنظم 10 بطولات سنوياً، بمشاركة مقاتلين من مختلف دول العالم، مع إقبال جماهيري واسع.