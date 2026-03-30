تعيين مريم الشامسي في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للكاراتيه

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه تعيين مريم الشامسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في لجنة المرأة التابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأوضح الاتحاد أن هذا التعيين يأتي تقديرًا لخبرة الشامسي وكفاءتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب إسهاماتها في تطوير رياضة الكاراتيه.

وأكد أن اختيار الشامسي يمثل خطوة تعكس تنامي حضور الكفاءات الإماراتية في الهيئات الرياضية الدولية، كما يبرز دور المرأة الإماراتية في هذا المجال.

وهنأ الاتحاد الشامسي بهذه المناسبة، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة، ومواصلة تحقيق إنجازات تسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.