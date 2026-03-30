الجوجيتسو الإماراتي يواصل انتشاره العالمي

اختُتمت أمس منافسات بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في جمهورية كوريا، وسط مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، ومنافسات قوية بين اللاعبين في مختلف الأوزان والأحزمة والمراحل السنية، التي شملت فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار «رجال وسيدات».

وشهدت البطولة، التي أُقيمت في صالة مركز بوشيون سونجوناي الرياضي بمدينة سيؤول، مستوى فنيًا متميزًا، حيث تم توزيع 56 ميدالية ملوّنة على الفائزين بالمراكز الأولى، بواقع 26 ميدالية ذهبية، و21 فضية، و9 برونزية، في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة الجوجيتسو في القارة الآسيوية وتزايد الاهتمام بها عالميًا.

وتصدرت جمهورية كوريا الترتيب العام للبطولة بعدما حصدت 13 ميدالية ذهبية و13 فضية و9 برونزيات، مؤكدة حضورها القوي في هذه الرياضة واستفادتها من استضافة الحدث في تطوير قاعدة لاعبيها.

وجاءت منغوليا في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات ذهبية و3 فضية و7 برونزية، فيما حلت بيرو ثالثة بعد حصولها على ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

من ناحية أخرى، اختُتمت أيضًا منافسات مهرجان رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في موسكو، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط حضور واسع يعكس تنامي انتشار اللعبة عالميًا.

وشهد المهرجان مستويات فنية عالية، حيث تم توزيع 680 ميدالية ملوّنة على الفائزين، بواقع 251 ذهبية، و238 فضية، و191 برونزية.

كما اختُتمت منافسات مهرجان رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في لواندا، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من عدة دول، أبرزها أنجولا ولبنان والأرجنتين وجنوب أفريقيا والبرازيل، حيث تم توزيع 236 ميدالية ملوّنة، بواقع 104 ذهبية، و84 فضية، و48 برونزية.

ويأتي تنظيم هذه المهرجانات ضمن جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتعزيز حضور اللعبة عالميًا، ودعم خططها الاستراتيجية في مختلف القارات.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة والمهرجانات حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وأسهمت في نشر رياضة الجوجيتسو في جمهورية كوريا وموسكو وأنجولا.

وقال إن البطولة التي أُقيمت في كوريا شهدت مشاركة واسعة ومستويات قوية، ما يعكس النجاح المتواصل لبطولات الرابطة عالميًا، ودورها في تعزيز انتشار اللعبة وتوفير منصات احترافية للاعبين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تواصل توسيع نطاق بطولاتها عالميًا، بما ينسجم مع رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يعد أكبر مطوّر لرياضة الجوجيتسو في العالم، مشيرًا إلى أن بطولات الرابطة تُقام حاليًا في أكثر من 150 دولة، بإجمالي يزيد على 250 بطولة سنويًا.

وأوضح أن هذا الانتشار العالمي يعزز مكانة الجوجيتسو كرياضة دولية، ويمنح اللاعبين فرصة اكتساب الخبرات والتنافس في بيئة احترافية، مؤكدًا استمرار تنظيم المزيد من البطولات في القارة الآسيوية خلال الفترة المقبلة.