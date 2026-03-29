شاربوف يحافظ بالإخضاع على لقب «وزن الديك» في «محاربي الإمارات»



حافظ الأذربيجاني أساف شاربوف على لقبه في النسخة الدولية 69 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البرازيلي أدريانو راموس بالإخضاع في نزال «وزن الديك»، خلال الأمسية التي أقيمت في صالة الخبيصي بمركز العين للمؤتمرات «أدنيك»، ليرفع أساف رصيده إلى 10 انتصارات دون خسارة، محافظاً على لقب النسخة 69 وفاز الروسي موغاميد توكالوف بلقب وزن خفيف الثقيل، إثر تغلبه على البرازيلي كايو ماتشادو بالضربة القاضية، في واحد من أبرز نزالات الحدث الذي نظمته شركة بالمز الرياضية.



وتوّج الأبطال الفائزين في الأمسية القتالية، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بحضور محمد بن دلموج الظاهري، عضو الاتحاد ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، بحضور عدد من القيادات الرياضية.



وشهدت الأمسية 10 نزالات قوية عكست تنوعاً فنياً ومستويات تنافسية عالية، ومن نتائجها فاز البرازيلي أليكس دا سيلفا على الروسي أربي ميجدوف بالإخضاع في وزن 67 كجم، بينما حسمت الأذربيجانية فريدة أبدوييف نزال السيدات في «وزن القشة» أمام البرازيلية فيرناندا سيلفا بقرار الحكام بالإجماع.



وأعرب شاربوف عن سعادته بالحفاظ على لقب وزن الديك، مؤكداً أن الفوز لم يكن سهلاً أمام خصم قوي، وموجهاً شكره لبطولة «محاربي الإمارات» التي وصفها بأنها غيّرت حياته ومنحته منصة عالمية للتألق، كما أشاد بالإمارات ومدينة العين وما توفره من بيئة مثالية لتحقيق طموحات الرياضيين.



من جانبه، أكد فؤاد درويش أن النسخة الدولية 69 جاءت على مستوى التطلعات، من حيث قوة النزالات والحضور الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، مع خطط لتقديم نسخ أقوى خلال العام الجاري، بما يعزز انتشار رياضات الفنون القتالية المختلطة.