علاوي يواصل الهيمنة ويحافظ على لقب «محاربي الإمارات»

حافظ المغربي إكزافيير علاوي على لقب وزن الديك في النسخة العربية الـ68 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه أمس على الفلسطيني راني سعدة، في النزال الذي أقيم بصالة الخبيصي في مركز العين للمؤتمرات «أدنيك».

حسم علاوي المواجهة لصالحه بالإخضاع في الجولة الثانية، ليؤكد تفوقه ويواصل هيمنته على اللقب، بعدما سبق له التتويج به ثلاث مرات خلال مشاركاته في البطولة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية. وتوّج البطل الفائز فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

حقق المغربي بدر عاطف الفوز على المصري ميسرة محمد بقرار الحكام في وزن 59 كجم، في النزال الرئيسي المشترك، في مواجهة متكافئة، فيما تغلب العراقي أحمد الربيعي على التونسي صلاح طرابلسي بقرار الحكام في وزن الثقيل.

أعرب علاوي عن سعادته بالحفاظ على اللقب، عبر الانتصار الذي تحقق في مدينة العين، التي وفرت أجواءً مميزة داخل القاعة وخارجها.

أضاف البطل علاوي، عقب التتويج، أنه حضر إلى الإمارات الأسبوع الماضي عبر دبي، التي تُعد من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، وتتميز بالأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة، منوهاً إلى أنه وجد في العين، التي استضافت النزال، ما يلهمه لتحقيق المزيد من الإنجازات.

أكد فؤاد درويش أن بطولة «محاربي الإمارات» كسبت التحدي في مدينة العين، وحققت نجاحاً مميزاً رغم الأجواء الماطرة، بفضل التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير الذي عكس شغف الجمهور برياضات الفنون القتالية.

أوضح أن استمرار إقامة الحدث بهذا الزخم يؤكد مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للفنون القتالية، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات في مختلف الظروف.