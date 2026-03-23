استعدادات قوية لمنتخب الإمارات للجودو قبل بطولة آسيا

أعلن اتحاد الإمارات للجودو خوض منتخبنا الوطني 44 نزالًا مع نظيره الياباني «بطل العالم»، خلال معسكره الحالي في «جامعة توكاي»، استعدادًا لبطولة آسيا لفردي الكبار في الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل/نيسان المقبل.

وأكد الاتحاد، في بيان له، وصول بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة اليابانية طوكيو أمس، قادمة من جمهورية كوسوفو، لاستكمال برنامج الإعداد، وفق الخطة المقررة من الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سيكتروف.

ومن جهته، أوضح سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا تضم 11 لاعبًا، هم: سيمون قسطنطين «وزن 60 كجم»، ونار مند بيان «وزن 66 كجم»، وناجي يزبيك ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وأرام جورجيان «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، وإليزا ليتيف «وزن 78 كجم»، بالإضافة إلى الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية ونائب رئيس الاتحاد، رئيسًا للبعثة.