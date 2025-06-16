المقاتل محمد موكاييف يتوج ببطولة «971 للفنون القتالية المختلطة» بدبي



شهدت صالة كوكا كولا أرينا في دبي، أمس، إقامة النسخة الثانية من بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري ملأ مدرجات الصالة، في أمسية رياضية، جمعت نخبة من المقاتلين من مختلف دول العالم، ونُظمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وتوزعت النزالات على عدد من الأوزان والفئات، وشهدت مواجهات قوية، أظهرت مدى التطور الفني للمشاركين، إلى جانب الحضور الكبير للجمهور، الذي تفاعل مع المنافسات منذ لحظة البداية وحتى النزال الختامي، ما أضفى طابعاً احترافياً على الحدث ورسخ نجاحه.

وتصدر المواجهات النزال الرئيسي الذي جمع بين المقاتل البريطاني من أصول داغستانية محمد موكاييف والبرازيلي توماس أسيس، حيث نجح موكاييف في تقديم أداء متماسك، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحقق فوزاً مستحقاً أمام أنظار جمهور تفاعل بقوة مع تفاصيل النزال.

وعبّر محمد موكاييف عن تقديره لتنظيم البطولة، قائلاً: «أشكر اللجنة المنظمة على هذه الفرصة، التنظيم كان على أعلى مستوى، والجمهور منحني طاقة إيجابية كبيرة، واجهت خصماً قوياً، لكنني نفّذت خطة القتال كما يجب، المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمنحني حافزاً كبيراً للاستمرار».

من جانبه، أكد منير لزاز، رئيس البطولة، أن تنظيم الحدث في دبي يعكس ثقة المؤسسات الرياضية المحلية بقدرتها على احتضان فعاليات دولية بمعايير عالمية. وقال: «دبي ليست مجرد مدينة تستضيف بطولات، بل منصة استراتيجية لصناعة مستقبل الرياضات القتالية. ما تحقق اليوم في بطولة 971 هو رسالة واضحة، بأن دانة الدنيا تملك القدرة على تحويل الطموح إلى إنجاز. من يملك الموهبة والإرادة، سيجد هنا البيئة المثالية للانطلاق نحو العالمية. رؤيتنا لهذه البطولة تتجاوز تنظيم حدث ناجح، نحن نؤسس لمنظومة احترافية مستدامة تُخرج أبطالاً، وتصنع فرصاً حقيقية».

وتسعى اللجنة المنظمة إلى تطوير البطولة في مراحلها المقبلة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب رعاة وشركاء جدد، بما يعزّز من استدامة الحدث ويؤهله ليكون إحدى أبرز المحطات القتالية على مستوى المنطقة