منتخب الإمارات يتصدر «الكيك بوكسينغ» في بطولة منصور بن زايد بالوثبة



اختتمت مساء أمس منافسات بطولات «المواي تاي» للناشئين والشباب، و«الكيك بوكسينغ كيه 1» ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026». وشهدت الفعاليات مشاركة 200 لاعب ولاعبة من الأندية والجنسيات المختلفة، على مدى أيام المنافسات التي انطلقت في 12 مارس الجاري.



وأحرز فريق «UAM» المركز الأول في الترتيب العام بمنافسات المواي تاي للناشئين والشباب، برصيد 16 ميدالية «15 ذهبية، وفضية»، بنسبة فوز بلغت 84%. وحقق فريق «ذا فورس سبورتس» المركز الثاني محققاً 13 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و7 فضيات، وبرونزيتين، وجاء ثالثاً فريق «يونيفرس فيتنس» برصيد 9 ميداليات منها 4 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية.



وأسفرت منافسات بطولة «الكيك بوكسينغ كيه 1» التي شارك فيها 32 لاعباً ولاعبة من 12 دولة تنافسوا في 8 فئات، عن تصدر منتخبنا الوطني المراكز الأولى وحصده الميداليات الذهبية في 5 أوزان، لكل من زينب بوحمادة ذهبية «55 كجم سيدات»، ومحمد تويزي ذهبية «55 كجم رجال»، وإبراهيم بلال ذهبية «65 كجم»، وأيوب لكرامي ذهبية «70 كجم»، وعماد يوسف ذهبية وزن «80 كجم».



وتوج أبطال جمهورية مصر العربية بذهبيتين للاعبين أحمد طنطاوي «60 كجم رجال»، وأحمد إسماعيل «75 كجم»، وحصدت اللاعبة التركية بيزا شيتينكايا ذهبية وزن «60 كجم سيدات».

حضر المنافسات الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب شؤون الرئاسة، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.



وأكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، وإنما محطة استراتيجية لإعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات القادمة، ومنصة مثالية لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الأجيال الواعدة.



وأشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة، وأثنى على المستويات الفنية المميزة للمشاركين، والمتابعة المستمرة من الجماهير لفعاليات المنافسات، بما يرسخ مجدداً مكانة أبوظبي عاصمة عالمية في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ.