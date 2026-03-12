«اتحاد المصارعة» يختتم منافسات بطولة الإمارات الرمضانية النسخة الأولى



اختتم اتحاد الإمارات للمصارعة بنجاح منافسات بطولة الإمارات الرمضانية للمصارعة في نسختها الأولى في كل من: أبوظبي ودبي والعين، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من أكثر من 230 لاعباً تنافسوا ضمن فئات الأشبال والناشئين والرجال.



شهدت البطولة حضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، وراشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهم الدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي.



وخُصصت الجولة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في أبوظبي، لمنافسات فئة تحت 15 سنة، التي اتسمت بندية عالية ونزالات قوية عكست تطور المستوى الفني للاعبين، حيث قدّم المشاركون أداءً مميزاً أكد جاهزيتهم وقدرتهم على خوض نزالات تنافسية تعكس تطور رياضة المصارعة وتنامي حضورها.



كما احتضنت دبي منافسات الجولة الثانية فئة تحت 10 سنوات، حيث شهدت مشاركة لافتة من اللاعبين الذين قدموا مستويات فنية واعدة عكست تطوّر قاعدة اللعبة في الدولة، وأظهرت الحضور المتنامي للمواهب الناشئة في رياضة المصارعة، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير هذه الفئة العمرية وصقل مهاراتها ضمن بيئة تنافسية محفزة.



فيما أقيمت الجولة الثالثة في مدينة العين ضمن فعاليات تحدي حفيت الرياضي، وخُصصت لفئة الرجال، حيث شهدت نزالات قوية عكست الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وسط أجواء تنافسية عالية، في خطوة تعكس حرص اتحاد الإمارات للمصارعة على تنويع الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف المستويات للمشاركة، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة.

وأكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن الأجندة الرمضانية لاتحاد الإمارات للمصارعة، تأكيداً لالتزامه بتطوير اللعبة وترسيخ حضورها المجتمعي من خلال إقامة منافسات متخصصة لمختلف الفئات العمرية، في أجواء تنافسية تعزز الانضباط وتسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.



وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان: «تسهم هذه السلسلة من البطولات في ترسيخ ثقافة التنافس الرياضي، وصقل مهارات اللاعبين، ورفع مستوى الأداء الفني، إلى جانب تعزيز مكانة المصارعة إحدى الرياضات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ضمن بيئة تنظيمية احترافية. كما شهدت البطولة مشاركة نوعية وتفاعلاً ملحوظاً من اللاعبين والجمهور في مواقع إقامتها بأبوظبي ودبي والعين، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام برياضة المصارعة واتساع قاعدة ممارسيها».



وأضاف الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان: «نواصل العمل على تطوير منظومة المصارعة في الدولة وفق رؤية استراتيجية تستهدف اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، وتوفير منصات تنافسية تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية».



وأشار الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، إلى أن البطولة تنسجم مع توجهات «عام الأسرة»، من خلال تعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في دعم مسيرة الأبناء الرياضية، وترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة بالرياضة، وفي مقدمتها الالتزام والانضباط.



وتُعد النسخة الأولى من بطولة الإمارات الرمضانية للمصارعة محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة وترسيخ مكانتها، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، إلى جانب توفير بيئة تنافسية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.