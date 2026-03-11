حضور جماهيري وتنافس قوي في فعاليات المواي تاي والريشة الطائرة بالوثبة

تصدر لاعبو إندونيسيا منافسات فئة الرجال للريشة الطائرة ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026»، بحصد المراكز الثلاثة الأولى.

تُنظم البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 مسابقة، وبإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم.

وتوّج الثلاثي الإندونيسي رزا رمضان، وريهان علم، وشا إلهام بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بعد منافسات قوية ومستويات فنية عالية بمشاركة لاعبي النخبة من جنسيات مختلفة.

وتواصلت مساء أمس منافسات المواي تاي للفئات السنية بإشراف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وسط تفاعل جماهيري كبير في الصالة المخصصة للفعاليات بالوثبة، وحضور أولياء الأمور.

وعبّر مروان النعيمي، المدير الفني بالاتحاد، عن تقديره لجهود المنظمين في دعم إقامة منافسات المواي تاي في هذه البطولة المتميزة على كافة الأصعدة، موضحاً أنها وفرت للاتحاد فرصة مهمة لتجهيز لاعبي الفئات السنية، خصوصاً قبل المشاركة في بطولة المدارس المقررة في يونيو المقبل بماليزيا، وأهمية وجود اللاعبين في هذه المنافسات لرفع مستوى الاستعدادات وتعزيز الكفاءة البدنية.

وأكد النعيمي مشاركة 250 لاعباً من الفئات السنية في المنافسات الحالية، لاسيما أن الفعاليات شهدت مشاركة قوية لفئة 7 و8 أعوام للمرة الأولى في البطولة، بالإضافة إلى أهمية رفع مستوى الاحتكاك لفئة 9 و10 أعوام، بما يعزز اكتساب الخبرات التنافسية لهذه الفئة.

وعلى صعيد آخر، تنطلق يوم غد فعاليات مصارعة المطارحة على مدار يومين، وتعد من الرياضات التراثية الإماراتية البارزة وجزءاً من الموروث الشعبي، وتركز على تقنيات الإسقاط عبر طرح المصارع أرضاً وتثبيته للفوز بالمواجهة، إذ تحظى بإقبال من مختلف الفئات بعد الجهود الكبيرة للاتحاد لدمجها في المصارعة الحديثة وتنظيم منافسات لها ضمن برنامج بطولاته السنوية.