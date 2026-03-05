بني ياس يحافظ على القمة في بطولة منصور بن زايد للجوجيتسو

تواصلت أمس منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بإقامة نزالات فئة الشباب تحت 18 عامًا، التي اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى، وشهدت بروز مواهب واعدة قدمت أداءً فنيًا متقدمًا يعكس التطور المتسارع الذي تشهده قاعدة اللعبة في الأندية والأكاديميات بالدولة.

وجاءت النزالات بإيقاع سريع وتنوع واضح في الحلول الفنية، حيث أظهر اللاعبون قدرة عالية على إدارة مجريات المواجهات بذكاء، والانتقال السلس بين الأوضاع الهجومية والدفاعية، مع استثمار التفاصيل الدقيقة في حسم العديد من النزالات، ما أضفى على المنافسات طابعًا تنافسيًا قويًا يعكس جودة الإعداد الفني والبدني لهذه الفئة العمرية، ويؤكد نجاح منظومة العمل التي يقودها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدعم القيادة الرشيدة.

وفي ختام المنافسات، حافظ نادي بني ياس، الذي كان قد تُوج بلقب فئة الناشئين، على المركز الأول في فئة الشباب أيضًا، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، بينما حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن منافسات فئة الشباب تمثل محطة محورية في مسار إعداد الجيل القادم من الأبطال، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يعد ثمرة برامج التطوير الفني المعتمدة في الأندية والأكاديميات بالتعاون مع الاتحاد.

وأضاف أن هذه المرحلة العمرية تشكل نقطة تحول في بناء الشخصية الرياضية المتكاملة، من حيث المهارة الفنية والانضباط التكتيكي والجاهزية الذهنية، بما يعزز قدرة اللاعبين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وتحقيق الإنجازات.

وأوضح أن رياضة الجوجيتسو أصبحت جزءًا أصيلًا من المشهد الرياضي والمجتمعي في الدولة، إذ تشهد البطولات حضورًا وتفاعلًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، خاصة في «عام الأسرة»، بما يعكس مكانتها كرياضة تجمع بين التنافس والقيم الاجتماعية، وتسهم في تعزيز الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة وترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

من جانبه، أكد سعيد عبيد الكعبي، شقيق لاعب نادي بني ياس منصور عبيد الكعبي، أن المنافسات عكست مستوى متقدمًا من الأداء، مشيرًا إلى أن حضور العائلات لتشجيع أبنائها يمنح البطولة أبعادًا مجتمعية مهمة، ويعزز انتشار اللعبة وتحفيز المواهب على مواصلة التطور.

بدوره، قال سيف حمد العامري، لاعب نادي العين للجوجيتسو والحاصل على ذهبية وزن 73 كجم، إن النزالات اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى، موضحًا أنه ركز على تطبيق خطة فنية قائمة على التحكم في الإيقاع واستغلال اللحظات المناسبة للهجوم، مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم طوال زمن النزال، مشيرًا إلى أن التحضير الجيد والتدريب المستمر كانا عاملين حاسمين في تحقيق النتيجة المرجوة.