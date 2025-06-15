محيي الدين أبوبكر بطل النسخة الدولية لـ«محاربي الإمارات»

توج الصومالي محيي الدين أبوبكر بطلاً للنسخة الدولية من «محاربي الإمارات»، والتي أقيمت بنسختها الـ 60، وذلك بعد الفوز على البرازيلي فيكتور نونيز، وسط حضور جماهيري لافت خلال المنافسات، التي أسدل عليها الستار، مساء أول من أمس الجمعة، في صالة سبيس 42 بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

وحصل البطل محيي الدين اللقب المؤقت بعد صراع قوي مع نونيز حسم بقرار الحكام، بعد انتهاء الجولة الخامسة، ليتوج بذلك بلقب وزن الذبابة، وحظي المتنافسان بدعم جماهيري حماسي في الصالة.

وشهدت الأمسية إقامة 12 نزالاً قوياً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة من مختلف قارات العالم.

حضر المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي الشطرنج والألعاب الذهنية، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية منظم الحدث، وتوج الفائزين فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وفي بقية النزالات حسم الكندي تانر بوزر نتيجة النزال لصالحه بالضربة القاضية الفنية ضد البرازيلي فينيسيوس مورير، في الوزن الثقيل، وحافظ الكندي فلاديسلاف روديف على سجله الاحترافي النظيف الخالي من الهزائم، بعد تغلبه على البولندي بيوتار نيجيليسكي في وزن 74 كلجم، وتمكن الأرميني مارتون مظلوميان من تقديم عرض قتالي مميز، ليتغلب على البرازيلي إيطالو غوميز، ويتحدى بطل الوزن الخفيف الحالي عمرو نورمحمدوف.

وأعرب البطل محيي الدين أبوبكر عن سعادته بالتتويج بالحزام المؤقت في دولية محاربي الإمارات، مؤكداً قدرته على الفوز بالحزام في ختام منافسات وزن الريشة، متوجهاً بالشكر للقائمين على بطولة «محاربي الإمارات» ودولة الإمارات على إتاحتها هذه الفرص الرائعة، كما شكر الجماهير التي ساندته بحماس.

نزال استثنائي

وأشاد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، عن سعادته بما تحقق من نجاح في النسخة 60 من «محاربي الإمارات»، التي أبهرت الجميع سواء من ناحية النزالات أو الحضور، لافتاً إلى أن النزال الرئيسي للنسخة الدولية كان الأبرز خلال منافسات البطولة، إذ شهدت نزالات قوية ومهارات عالية من المقاتلين.

وأضاف: «نفخر بوصول منافسات محاربي الإمارات لهذا المستوى من التنافس والتطور الفني الكبير، الذي يضع البطولة في المكانة الكبيرة، التي تستحقها، موضحاً أن المقاتلين محيي الدين أبوبكر وفيكتور نونيز أظهرا كفاءة عالية وقوة قتالية كبيرة خلال هذا النزال، الأمر الذي يبشر بمستقبل كبير لهما خلال المرحلة المقبلة، بعد أن قدما أفضل وأنجح نزالات بطولة محاربي الإمارات.

وبدوره أشاد الخبير خافيير مينديز بالبطولة، وأعرب عن سعادته بقوة وحماس وجودة المقاتلين، مشيراً إلى أن ما يراه في «محاربي الإمارات» لا يقل عن في مستواه عما يحدث في المنصة العريقة يو اف سي، وهو أمر يعزز شغفي وفخري، وأن تكون هذه البطولة المذهلة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً أبوظبي.