مشاركة واسعة في منافسات الجوجيتسو ببطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية - الوثبة 2026



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إقامة منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026 خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، في محطة تنافسية مميزة تعكس ريادة الدولة في نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وتنظيم البطولات وفق أعلى المعايير الاحترافية.



وتقام المنافسات على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق غداً الثلاثاء لفئتي تحت 14 و16 عاماً، تليها منافسات فئة تحت 18 عاماً بعد غد الأربعاء، فيما تختتم بنزالات فئة الكبار الخميس المقبل، في أجواء رمضانية رياضية تجمع بين قوة المنافسة وروح الانتماء المجتمعي، بما يجسد مكانة الجوجيتسو رياضة وطنية راسخة تسهم في بناء أجيال قوية قادرة على تحمل المسؤولية، والمضي بثقة نحو مستقبل مشرق.



وتجسد منافسات الجوجيتسو في البطولة امتداداً لحضور اللعبة المتنامي ضمن الفعاليات المجتمعية الكبرى، بما يعزز مكانتها إحدى الركائز الأساسية في المشهد الرياضي الوطني، ويوفر منصة تنافسية متكاملة للاعبين واللاعبات، في بيئة تحفز على التطور الفني، وتدعم استمرارية النشاط الرياضي، وتكرّس ثقافة الانضباط والثقة بالنفس والصبر والتحمل، باعتبارها قيماً أصيلة تشكل جوهر هذه الرياضة.



وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تحمل منافسات الجوجيتسو في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية طابعاً خاصاً، لأنها تُقام في سياق مجتمعي وثقافي يحتضن مختلف الألعاب والفئات، ما يعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة بوصفها جزءاً من المشهد الرمضاني في الدولة. وفي عام الأسرة، تكتسب هذه التجربة بعداً أعمق، إذ تتحول المنافسات إلى مساحة يلتقي فيها الأبناء وأفراد العائلة ضمن بيئة نموذجية تجمع بين التراث والرياضة والتفاعل المجتمعي، وهو ما يعزز ارتباط الأجيال بالرياضة ضمن إطارها الثقافي والوطني.



وأضاف: مشاركة مختلف الفئات العمرية في منافسات الجوجيتسو خلال شهر رمضان تسهم في الحفاظ على استمرارية الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين، وتدعم انتظامهم في الإيقاع التدريبي والتنافسي خلال الشهر الفضيل. وتمثل هذه المشاركات عاملاً مهماً في ترسيخ ثقافة الرياضة أسلوب حياة، إلى جانب دورها في تعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء والتطور الفني.



وتأتي منافسات الجوجيتسو ضمن البرنامج الرياضي لبطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية، التي تستضيفها منطقة الوثبة حتى 17 مارس، لتقدم نموذجاً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الرياضة والمجتمع والتراث في أجواء رمضانية مميزة، ويعكس حجم المكتسبات التي حققتها رياضة الجوجيتسو بفضل الرؤية السديدة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي وضعت تمكين الإنسان وبناء الأجيال في صدارة أولوياتها، فكانت تلك الإنجازات المتراكمة ثمرة مباشرة لهذا الدعم، وأساساً لمواصلة مسيرة الريادة الإماراتية على الساحة العالمية.