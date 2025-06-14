الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.. 10 سنوات من الإنجازات وصناعة الأبطال



يواصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ترسيخ مكانته كونه أول نادٍ تخصصي من نوعه في دولة الإمارات بعد مرور 10 سنوات على إشهاره عام 2015، ويعد النادي نموذجاً ريادياً في نشر وتطوير رياضات الدفاع عن النفس بين مختلف فئات المجتمع، من الجنسين، ومن جميع الأعمار، عبر توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارستها في الأندية الحكومية والمراكز الخاصة بإمارة الشارقة، انسجاماً مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي.

ومنذ تأسيسه رفع النادي سقف طموحاته في ترسيخ ثقافة الرياضة، وتطبيق ممارسات الاستدامة، مستنداً إلى سلسلة من الإنجازات الفنية والتنافسية، وخطط واضحة تستشرف المستقبل، تزامناً مع احتفاله في أبريل 2025 بمرور عقد كامل على انطلاقته.

ويمتاز النادي بتخصصه الحصري في رياضات الجوجيتسو والجودو والتايكواندو، ويضم حالياً نحو 1500 لاعب، يشكّل المواطنون منهم ما يقارب 80%، كما يضم في صفوفه نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، حيث بلغ عدد المنضمين للمنتخبات في المواسم الحالية والسابقة 71 لاعباً.

ويعتبر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الأكثر انتشاراً من حيث الفروع بين أندية الدولة المتخصصة، إذ يمتلك خمسة فروع تدريبية، إلى جانب أربعة مراكز تدريبية إضافية، تم افتتاحها بالتعاون مع بلدية الشارقة.

وعلى صعيد الإنجازات أحرز النادي حتى الآن نحو 35 جائزة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، ويُعد أول نادٍ في إمارة الشارقة يحصل على شهادة «الآيزو»، ما يعكس التزامه بأعلى معايير الجودة في الأداء الفني والإداري، ويعزز مكانته نموذجاً وطنياً يحتذى به في مجال رياضات الدفاع عن النفس.

ويواصل النادي ترسيخ حضوره منصة متخصصة لصقل المواهب وصناعة الأبطال في رياضات الدفاع عن النفس، مؤكداً التزامه المستمر بتطوير الأداء والارتقاء بالمخرجات الرياضية، وفق أعلى المعايير.

وأكد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة النادي، أن النادي يعمل على تطوير بيئته الرياضية، لتكون أكثر جاذبية للمواهب المواطنة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن تكون الأندية حاضنة وفاعلة في تنمية الرياضيين، موضحاً أن النادي يركز على تعزيز مشاركاته الدولية، سواء من خلال رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين أو من خلال تمثيله المباشر في البطولات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي.

وأشار الجروان إلى أهمية بث الروح الرياضية وتثقيف اللاعبين الناشئين، بالتوازي مع التعاون المستمر مع أولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين والرعاة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ مفهوم الرياضة أداة لبناء الشخصية.

وأكد عمر بوخلف، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالنادي، أن النادي يواصل العمل ضمن خطته الاستراتيجية 2023 - 2026، والتي تم إعدادها بناء على دراسة استشرافية متخصصة، بهدف ترسيخ مكانته بيئة ذكية وجاذبة، قادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات العالمية، مع التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير نظم التدريب.

ويعد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من أبرز الأندية في رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي، إذ حصل في عام 2023 على لقب «أفضل أكاديمية على مستوى العالم لرعاية الناشئين»، كما أحرز المركز الأول في النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو «فئة بدون بدلة»، والمركز الثاني في فئة البدلة.

وأكد إبراهيم الحوسني، المدير الفني للجوجيتسو ومدرب منتخب الإمارات للناشئين، أن النادي اعتمد خطة فنية شاملة، تهدف إلى رفع المستوى التدريبي، تماشياً مع النقلة النوعية، التي تشهدها رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة والعالم.

وأكد الحوسني أن الخطة تشمل تطوير المهارات التنافسية للاعبين، وتوسيع قاعدة قادة المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في برامج التدريب، إلى جانب إعداد كوادر تدريبية مواطنة من اللاعبين السابقين لدعم استمرارية التميز.