الصومالي محي الدين أبوبكر يتوج بطلاً للنسخة الدولية من "محاربي الإمارات"

توج الصومالي محي الدين أبوبكر بطلا للنسخة الدولية من "محاربي الإمارات" بعد فوزه على البرازيلي فيكتور نونيز في ختام المنافسات التي أقيمت أمس في صالة “سبيس 42” بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي.

ونال محي الدين اللقب بعد صراع قوي مع نونيز حسم بقرار الحكام بعد انتهاء الجولة الخامسة، ليتوج بذلك بلقب وزن الذبابة في أمسية شهدت إقامة 12 نزالا قويا بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة من 17 دولة تمثل مختلف قارات العالم.

حضر المنافسات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي الشطرنج والألعاب الذهنية، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية منظم الحدث.

وتوج البطل .. فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لـ “بالمز الرياضية” رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وفي بقية النزالات، حسم الكندي تانر بوزر نتيجة النزال لصالحه بالضربة القاضية الفنية ضد البرازيلي فينيسيوس مورير، في وزن الثقيل، وحافظ الكندي فلاديسلاف روديف على سجله الاحترافي النظيف الخالي من الهزائم بعد تغلبه على البولندي بيوتار نيجيليسكي في وزن 74 كجم، وتمكن الأرميني مارتون مظلوميان من تقديم عرض قتالي مميز ليتغلب على البرازيلي إيطالو غوميز.

وأعرب أبوبكر عن سعادته بالتتويج بالحزام في دولية محاربي الإمارات، مؤكداً عزمه على مواصلة التألق والمنافسة على حزام وزن الريشة في النسخ المقبلة، متوجها بالشكر للقائمين على البطولة، وإلى دولة الإمارات على إتاحتها هذه الفرص الرائعة، كما شكر الجماهير التي ساندته طوال النزال.