منتخب الجودو يبدأ الجولة الثانية من «جراند سلام» طشقند

يخوض منتخبنا الوطني للجودو ثلاثة نزالات، غدًا، ضمن الجولة الثانية من بطولة طشقند «جراند سلام»، التي تقام في قاعة «هوموا أرينا» بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتشهد البطولة، التي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، مشاركة 370 لاعبًا ولاعبة من 39 دولة، بإجمالي جوائز يبلغ 154 ألف يورو.

وينافس ثلاثة لاعبين في وزني خفيف المتوسط تحت «73 و81 كجم» ضمن الدور التمهيدي، حيث يلتقي اللاعب كريم عبداللطيف مع الإيطالي إسبوزيتو جيوفاني، ونجاد يزبيك مع الفائز من نزال الروماني بروز لوسيان وبطل طاجيكستان أحمد مسعودي، فيما يواجه طلال شفيلي الأوزبكي مرادجون يوبدوشيف.

ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بعد غدٍ، بنزال اللاعب أرام جورجيان، وزن تحت 90 كجم، لفئة الوزن الثقيل، أمام بطل أوزبكستان بوبونوف دولت.