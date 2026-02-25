ختام منافسات المواي تاي ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – "الوثبة 2026"

اختتمت مساء الثلاثاء منافسات المواي تاي ضمن فعاليات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – "الوثبة 2026"، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، من 23 فبراير الجاري حتى 17 مارس المقبل بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة.

حضر المنافسات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز نخبة من اللاعبين واللاعبات بالميداليات الذهبية في مختلف الأوزان وهم كلثوم أخلوف وزن 51-55 كجم، وكوثر باراب وزن 56-60 كجم، ويوسف أخلوف وزن 51-55 كجم، وياسين كريمي وزن 56-60 كجم، وعمر عوض وزن 61-65 كجم، ومحمد مرضي، وزن 66- 70 كجم، وأيوب الخضراوي وزن 71-75 كجم، ومحمد عبدالعزيز وزن 76-80 كجم، وراحماتجون خودجايف وزن 81-85 كجم، وأيمن حبشي وزن 86-90 كجم.

وتوج الفائزين بالميداليات الذهبية بعد ختام المنافسات علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد المصعبي ومحمد الشاطري من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال عبدالله سعيد النيادي إن النجاح الذي حققته منافسات المواي تاي ضمن البطولة يجسد الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والشباب، مؤكدا سعيهم من خلال هذه المحافل إلى تعزيز ثقافة رياضة المواي تاي، وبناء جيل من الأبطال لرفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وأشاد النيادي بالمشاركة المميزة لنخبة الأبطال الذين يمثلون أفضل المنتخبات القارية والإقليمية، مؤكداً أن المستويات الفنية العالية تعكس قيمة ومكانة اللعبة في المنطقة، معرباً عن فخره بالنجاحات الكبيرة والأجواء الجماهيرية في الوثبة التي أصبحت منصة تجمع بين التنافس الشريف والترابط المجتمعي في شهر رمضان، بفضل التنظيم الاحترافي.

من جهة أخرى تتجه الأنظار إلى فعاليات الجودو يوم غد، للرجال والناشئين بمشاركة 147 لاعباً من الإمارات، والجزائر، والبرازيل، وكندا، وجزر القمر، ومصر، وفرنسا وإيران، والأردن، وقيرغيزستان، وليتوانيا، والمغرب، وهولندا، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، وسنغافورة، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، وأوزبكستان، وإندونيسيا، والهند، والعراق، وكازخستان، وسلطنة عمان واليمن.

ويشارك 79 لاعباً في فئة الناشئين، و68 لاعبا على مستوى الرجال، بعد اعتماد 8 أوزان للناشئين تحت 50 كجم إلى أكثر من 90 كجم، و6 أوزان للرجال من تحت 60 كجم إلى أكثر من 100 كجم.

وفي إطار متصل حققت انطلاقة منافسات سباعيات كرة القدم غزارة تهديفية، وشهدت المجموعة الأولى فوز إف جي أكاديمي الفوز على أبيكس 2-0، ورويال غاز على الحصن 2-1، وفي المجموعة الثانية تفوق الاتحاد ماسترز على جيم تشينجرز 7-0، والراقي على الخاتم 6-0، وحضر الفوز في المجموعة الثالثة للنخبة على يوفنتوس 6-3، وإم بي زيد على إنجيلز 4-2، وفي المجموعة الرابعة فاز النادي السوداني على جامعة ليوا 3-2، وتعادل سامبا مع الفالدي 2-2.

بدورها أشادت سعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ببطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، وأكدت أنها نجحت في جذب أفراد المجتمع في هذا الملتقى على كافة الأصعدة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الأجيال الناشئة على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، إلى جانب الفعاليات المرافقة التي تناسب الجميع في شهر رمضان.

وعبرت الهاجري، خلال اطلاعها على المنافسات الرياضية في موقع الحدث بالوثبة، عن تقديرها لجهود المنظمين في تقديم الفعاليات بصورة مميزة واحترافية، بما يرسخ الوجه الحضاري المميز لدولة الإمارات.