تعيين الزعابي نائباً لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه تعيين الحكم الدولي الإماراتي جابر جاسم الزعابي نائباً لرئيس لجنة الحكام الآسيوية، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الإماراتية في الهيئات الرياضية القارية.

وجاء القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، تقديراً للمسيرة التحكيمية التي خاضها الزعابي، ومشاركاته في إدارة عدد من البطولات القارية والدولية، حيث يُعد من الأسماء البارزة في مجال التحكيم على مستوى آسيا.

من جهته، هنأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه الحكم الزعابي بمناسبة تعيينه، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، وتعكس الثقة التي تحظى بها الكوادر الوطنية في المحافل القارية والدولية.

وأعرب العاملون في اتحاد الإمارات للكاراتيه عن اعتزازهم بهذا التعيين، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة، ومواصلة تمثيل دولة الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية.