الملاكمـان مايويذر وباكياو يشعلان لاس فيغاس مجددًا بعد 11 عامًا

في خبر أعاد عقارب الساعة إلى واحدة من أكثر الليالي جدلًا في تاريخ الملاكمة، تأكد رسميًا عودة الأسطورتين فلويد مايويذر وماني باكياو إلى الحلبة مجددًا، في نزال مرتقب يقام يوم 19 سبتمبر 2026 في مدينة لاس فيغاس.

والنزال، الذي سيُبث عالميًا عبر منصة نتفليكس، حسب ما أكدت صحيفة «ديلي ميل»، يأتي ضمن توجه المنصة المتسارع نحو الاستثمار في البث الرياضي المباشر، ما يمنح المواجهة بُعدًا عالميًا غير مسبوق.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من كشف مايويذر (49 عامًا) عن نيته العودة إلى الملاكمة الاحترافية لأول مرة منذ أغسطس 2017، بعدما خاض آخر نزالاته الرسمية أمام كونور ماكغريغور وخرج منتصرًا بالضربة القاضية، قبل أن يبتعد عن النزالات الاحترافية.

وقبل موقعة باكياو، يستعد مايويذر لخوض نزال استعراضي هذا الربيع أمام الأسطورة مايك تايسون (59 عامًا)، في مواجهة لم يُحدد موعدها أو مكانها بعد.

وفي المقابل، يعود باكياو (47 عامًا) إلى الأضواء بعد مسار سياسي انتهى بخسارته سباق الرئاسة في الفلبين عام 2022 أمام بونغبونغ ماركوس، لكنه أعاد إشعال مسيرته الرياضية في يوليو 2025، عندما تعادل بالأغلبية مع بطل العالم في وزن الوسط آنذاك ماريو باريوس.

كما سيخوض باكياو مواجهة تحضيرية أمام روسلان بروفودنيكوف في 18 أبريل المقبل، في مركز توماس آند ماك بمدينة لاس فيغاس، تمهيدًا لمعركة سبتمبر.

وتأتي مباراة الإعادة بعد أكثر من عقد على النزال الأول، وتحديدًا عام 2015، الذي انتهى بفوز مايويذر بقرار إجماعي في مواجهة لم ترتقِ حينها إلى مستوى الترقب الأسطوري الذي سبقها.

واليوم، يعود الخصمان بخلفيات مختلفة وأعمار أكبر، لكن بشهية مفتوحة لكتابة فصل جديد في واحدة من أعظم مواجهات العودة في القرن الحادي والعشرين، ولم تُكشف بعد تفاصيل الوزن أو عدد الجولات، غير أن الإعلان وحده كان كافيًا لإشعال عالم الملاكمة.