أغرب انتصار في الملاكمة.. ضربة قاضية مقابل 40 لكمة

حقق الملاكم الياباني جين ساساكي فوزاً مثيراً يُعد من أغرب الانتصارات في عالم الملاكمة، بعد تغلبه على منافسه الفلبيني مارلون باغالبالان في نزال أقيم بالعاصمة اليابانية طوكيو على لقب إقليمي في وزن الوسط.

وشهدت الجولة الثانية لحظات بالغة الصعوبة على الملاكم الياباني، بعد أن تعرض لقرابة 40 لكمة متتالية من خصمه الفلبيني، في مشهد بدا كفيلاً بإنهياره وخسارته النزال، خصوصاً مع استمرار الضغط الهجومي المكثف دون رد فعل واضح، واكتفى ساساكي بالبقاء في وضع الدفاع متحملاً سيل اللكمات، في وقت اعتقد فيه الجمهور أن المواجهة تتجه نحو الحسم لصالح منافسه.



وأنتظر ساساكي اللحظة المناسبة، ومع اندفاع باغالبالان الهجومي بثقة كبيرة، باغته بضربة قاضية خاطفة ومباشرة أصابته بدقة وأسقطته أرضاً، ليعجز عن النهوض قبل انتهاء العد، ليعلن الحكم بعدها فوز الملاكم الياباني رسمياً وسط دهشة الحضور من نتيجة كانت خارج التوقعات قبل لحظة واحدة من الضربة القاضية.



