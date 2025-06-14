جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج تنطلق اليوم

تستضيف أبوظبي، اليوم، منافسات جائزة أبوظبي الكبرى الأولى للجرابلينج، التي تقام على مدار يوم واحد في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، بمشاركة مئات اللاعبين الذين يمثلون 65 أكاديمية من 50 دولة من الفئات العمرية والمستويات الفنية المختلفة.

وتعد البطولة محطة مهمة ضمن سلسلة بطولات «AJP» السنوية، وحدثاً بارزاً في أجندة الفنون القتالية على مستوى المنطقة؛ حيث تستقطب لاعبين من خلفيات متنوعة في رياضات الجرابلينج والفنون القتالية الأرضية، ما يعكس تنوع المشهد الرياضي وتقدمه في دولة الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن إجراءات الوزن الرسمية سوف تقام غداً في نفس يوم المنافسات، بما يتماشى مع السياسات التنظيمية التي تعتمدها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» لضمان تكافؤ الفرص وتوفير تجربة احترافية عالية الجودة لجميع المشاركين.

وتقتصر المشاركة في هذه النسخة على الرجال فقط، وتشمل جميع الفئات، وهي فئة الناشئين، والهواة، والمحترفين، والأساتذة، كما أنها مفتوحة لجميع الجنسيات دون استثناء، ما يتيح المجال لأوسع شريحة من الرياضيين للمشاركة والمنافسة.