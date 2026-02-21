الإماراتي محمد يحيى يستعد لظهوره الأول مع رابطة المقاتلين المحترفين



يستعد المقاتل الإماراتي محمد يحيى لبدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، بعد توقيعه رسمياً مع رابطة المقاتلين المحترفين، وذلك من خلال مشاركته المرتقبة ضمن منافسات البطولة الإقليمية التي تستضيفها مدينة الخبر في الثامن من مايو المقبل، في خطوة تعكس عودته إلى المنافسة بعد فترة من التعافي والاستعداد.



ويأتي انضمام يحيى في ظل النجاحات التي حققتها الرابطة في المنطقة، لا سيما من خلال سلسلة بطولات «الطريق إلى دبي»، التي أسهمت في توفير منصة احترافية للمقاتلين العرب، ودعم مسيرتهم نحو المنافسة على المستوى الدولي.



وأكد يحيى جاهزيته البدنية والتقنية لخوض منافسات وزن الريشة، عقب تعافيه الكامل من إصابة العين التي تعرض لها في نزاله الأخير، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة للعودة التدريجية واستعادة نسق المنافسة.



واستعرض يحيى، خلال مؤتمر صحافي، بداياته في دبي منذ سن الحادية عشرة داخل صالة تدريب صغيرة، قبل أن يواصل تطوير مستواه ويشارك في عدد من أبرز المنظمات العالمية للفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن رحلته كانت قائمة على الالتزام والعمل المستمر.



وقال يحيى: «التركيز الآن على الاستعداد الجيد وتقديم أفضل أداء ممكن. سعيد بالانضمام إلى رابطة المقاتلين المحترفين، التي توفر منصة مهمة للمقاتلين في المنطقة، وأتطلع لخوض هذه التجربة خطوة بخطوة».



وأضاف أن نظام البطولة القائم على الأدوار الإقصائية يمنح المقاتلين فرصة لإثبات قدراتهم، مؤكداً أن وزن الريشة هو الأنسب له في هذه المرحلة، وأنه يركز على تطوير جميع جوانب أدائه، من الضربات إلى المصارعة والجوجيتسو.



وأشار إلى أن القائمة النهائية للمنافسين لم تُعلن بعد، لكنه يواصل معسكره التدريبي بثقة وتركيز، معتبراً أن المشاركة في البطولة الإقليمية تمثل فرصة مهمة للعودة إلى المنافسة والمضي قدماً في مسيرته.



واختتم يحيى حديثه بالإشادة بالدور المتنامي لرابطة المقاتلين المحترفين في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، إلى جانب دعم دولة الإمارات للمواهب الرياضية، مؤكداً حرصه على تمثيل بلاده بأفضل صورة والمساهمة في دعم الجيل القادم من المقاتلين.