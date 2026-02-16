12 ميدالية لأشبال «الشارقة للدفاع عن النفس» في بطولة الشارقة المفتوحة للجودو

حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كأس المركز الثالث لفئة الأشبال في بطولة الشارقة المفتوحة للجودو التي نظمها نادي الشارقة الرياضي بإشراف اتحاد الإمارات للجودو، بعد حصد 12 ميدالية في بطولتي الأشبال والناشئين اللتين أقيمتا على مدى يومين في فرع النادي بمنطقة الحزانة، وتمثلت الميداليات بواقع ذهبية واحدة و6 فضيات و5 برونزيات، و8 ميداليات للأشبال ومثلها للناشئين.



من جهته، بارك علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة النادي، للفائزين بالميداليات الفوز، مثمناً جهود أسرة رياضة الجودو بالنادي في صناعة الانتصارات، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يركز بصورة أساسية على تميز اللاعبين بالأخلاق الرياضية العالية والانضباط وتعزيز التعاون تزامناً مع الفوز بالميداليات وتحقيق الإنجازات، وأشار الحمودي إلى أن الجمع بين هذه العناصر يمثل الجانب الحيوي لرؤية النادي في تعزيز شخصية الرياضيين في جميع الجوانب، تزامناً مع العطاء التنافسي>

مبيناً مواصلة لاعبي النادي التميز بالروح الرياضية العالية والانضباط والحفاظ على تمتعهم بالقيم العالية خلال مشاركتهم في المنافسات التي أقيمت وسط روح رياضية عالية، ما يعكس الجهود الكبيرة لمدربي وإداريي النادي وسكرتيري النشاط الرياضي بالتعاون مع أولياء الأمور.