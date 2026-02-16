نادي الشارقة بطلاً لبطولة الشارقة المفتوحة للجودو

تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة الشارقة المفتوحة للجودو، وحصل على كأس المركز الأول في المجموع العام، وكأس المركز الأول لفئة المواطنين، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة على مدى اليومين الماضيين.



وقدم أشبال الشارقة في البطولة التي شارك بها 220 لاعباً من 9 أندية على مستوى الدولة مستويات عالية، وخاضوا نزالات رجحت كفتهم وصعدوا منصة التتويج، حيث حصلت فئة الناشئين على 10 ميداليات ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان ومثلهما برونزية، فيما حصلت فئة الأشبال على 9 ميداليات متنوعة، منها 3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.



واختارت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات للجودو أربعة لاعبين من نادي الشارقة للانضمام لصفوف منتخبنا الوطني للجودو لفئة الناشئين، هم: حمدان المازمي ومبارك الياسي وعبدالخالق ضهير وصقر بدر العتيبي.

حضر البطولة وتوج الفائزين المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومحمد جاسم، عضو اتحاد الجودو الأمين العام.