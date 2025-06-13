دبي تحتضن بطولة الفنون القتالية المختلطة غداً

في أجواء من الحماس والترقب عُقد أمس المؤتمر الصحافي الخاص ببطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، وذلك في الصالة الرياضية التابعة للبطولة بدبي، بحضور رئيس البطولة النجم التونسي ولاعب UFC السابق منير لزاز، وجميع المقاتلين المشاركين في النسخة الثانية من البطولة، التي تنطلق مساء غد في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واستهل منير لزاز كلمته خلال المؤتمر بالإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه دبي في دعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المثالية لنموها وتطورها، مؤكداً أن الإمارة كانت نقطة الانطلاق في مسيرته، ومنحته الفرصة لمواصلة حلمه كمقاتل محترف.

وقال لزاز: «بدأت مسيرتي مقاتلاً، واليوم أواصل هذا الطريق من خلال شغفي الذي ما زلت أحمله معي، وهذه البطولة تحديداً في دبي، التي تمثل منصة حقيقية للمقاتلين الصاعدين والطموحين، ممن يستحقون فرصة للظهور والمنافسة في أجواء احترافية».

وأكد أن الهدف الأساسي من تنظيم البطولة هو تسليط الضوء على المقاتلين المشاركين وإبراز طموحاتهم داخل القفص، في أجواء حماسية شهدها المؤتمر، تعكس حجم الترقب والاهتمام من قبل الجماهير والمهتمين برياضة الفنون القتالية المختلطة.

وشهد المؤتمر حضور جميع المقاتلين المشاركين في الحدث، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث سادت أجواء من الحماس والتحدي، خاصة مع اقتراب موعد النزالات الرسمية.

كما شهد المؤتمر حضور بطلي النزال الرئيسي محمد موكاييف وتوماس أسيس، اللذين تبادلا التصريحات وأعلنا التحدي أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وسط أجواء تنافسية مشحونة بالحماس.

وأعرب المقاتل البريطاني من أصل داغستاني محمد موكاييف عن سعادته بالتواجد في دبي، قائلاً: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذا الحدث في واحدة من أجمل مدن العالم. دبي اليوم تمثل مركزاً حقيقياً للفنون القتالية، وأنا هنا لأقدم أفضل ما لدي أمام جمهور يستحق كل الاحترام».

أما المقاتل البرازيلي توماس أسيس فقال: «تواجدي في دبي فرصة مهمة في مسيرتي، وأشعر بحماس كبير لخوض هذا النزال. الجمهور هنا يعشق الرياضات القتالية والمنافسة القوية، وسأكون على الموعد».

ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث تم الإعلان عن نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من انطلاق الحدث، ما يعكس حجم الشعبية المتزايدة للبطولة، وتأتي هذه النتائج امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها دبي في استضافة أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة خلال السنوات الماضية، حيث باتت الإمارة وجهة مفضلة لنجوم اللعبة والمنظمات العالمية، بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتطورة، ودورها في تمكين المواهب وتوفير منصة حقيقية لكل من يسعى لتحقيق حلمه في عالم الرياضات القتالية.