350 لاعبًا ولاعبة في منافسات بطولة الشارقة المفتوحة للجودو

أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 350 لاعبًا ولاعبة في بطولة الشارقة المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين، والتي تقام على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، في الصالة الرياضية بمنطقة الحزانة في الشارقة، وتنطلق بتصفيات الدور التمهيدي وصولًا إلى الأدوار النهائية.

واعتمدت اللجنة الفنية المحلية بالاتحاد، المشرفة على البطولات العمرية، برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، أوزان المنافسات حسب أعمار المشاركين لفئتي تحت 15 و18 عامًا، وفق نظام الاتحاد الدولي.