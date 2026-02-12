منتخب الجودو يخوض 40 نزالًا في اليابان

أعلن اتحاد الإمارات للجودو خوض منتخبنا الوطني 40 نزالًا في العاصمة اليابانية «طوكيو»، ضمن برنامج استعداداته في «جامعة توكاي» اليابانية، حتى يوم 25 فبراير الجاري، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة اليابانية.

وأكد الاتحاد في بيان له أن المنتخب يستعد للمشاركة في بطولة طشقند «جراند سلام للجودو» الكبرى، بأوزبكستان، خلال الفترة من 27 فبراير إلى الأول من مارس المقبل.

وأشار إلى إجراء قرعة البطولة يوم 26 فبراير عبر تقنية الفيديو، في قاعة «أرينا هومو» في طشقند، بعد إعلان منتخبات 40 دولة، حتى الآن، المشاركة في البطولة، إلى جانب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم.