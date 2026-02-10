إنجاز إماراتي في الجودو… يزبيك يحقق أعلى معدل نقاط في جوائز الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد الدولي للجودو اختيار نجم منتخبنا للجودو نجاد يزبيك أفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة «إيبون» أثناء المباريات التنافسية التي يشرف عليها، والتي تعادل «الضربة القاضية الفنية» وتؤدي إلى الفوز الفوري بنتيجة المباراة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن لاعب منتخبنا الوطني حصل على أعلى نسبة تصويت في الجوائز الفردية لنجوم موسم 2025، ضمن جوائز الاتحاد الدولي، وذلك على هامش بطولة باريس «جراند سلام»، والتي تضمنت فئات أفضل مشاريع التطوير، ومشروع الجودو من أجل السلام لهذا العام، وقطاع النشء، وأفضل لاعب صاعد ولاعبة صاعدة.