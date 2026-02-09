«الجودو» يرفع رصيده إلى ميداليتين في ختام مشاركته بباريس «غراند سلام»

اختتم منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة باريس «غراند سلام»، بحصد الميدالية الفضية أمس، بعد ذهبية اللاعب محمد يزبيك في افتتاح المنافسات. وأحرزت اللاعبة إليزا ليتيف فضية وزن تحت 78 كجم، ليتقدم منتخبنا إلى المركز الأول عربياً والخامس في الترتيب العام للبطولة برصيد ميداليتين، بالإضافة إلى حصد عدد من النقاط التأهيلية إلى الأولمبياد المقبل.



وتفوقت اللاعبة ليتيف في مشوار التصفيات على البريطانية إيما ريد المصنفة الخامسة، ثم الكوبية كاردونا ليانيت، والفرنسية أودري تشيوميو، كما فازت في الدور قبل النهائي على المصنفة الأولى الألمانية أوليك آنا مونتا، وصولاً إلى الجولة النهائية أمام الإيطالية أليس بيلاندي.



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن النتائج المميزة لمنتخبنا الوطني في باريس «غراند سلام» دافع قوي للاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولة طشقند «غراند سلام»، التي تقام خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل.