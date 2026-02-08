نورمحمدوف يحتفظ بلقب الوزن الخفيف لرابطة المقاتلين المحترفين



توج المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف بلقب الوزن الخفيف لرابطة المقاتلين المحترفين، بعد فوزه على البريطاني ألفي ديفيس بالإخضاع في الجولة الرابعة، خلال النزال الرئيسي لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين التي استضافتها دبي مساء أمس في كوكاكولا أرينا.

وجاء تنظيم البطولة بالتعاون بين رابطة المقاتلين المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.



وسيطر نورمحمدوف على مجريات النزال منذ بدايته، حيث فرض إيقاعه العالي معتمداً على تنوع الضربات والضغط المستمر، قبل أن ينجح في إسقاط منافسه أرضاً منتصف الجولة الرابعة، وينهي المواجهة بإخضاع مبتكر جمع بين الخنق بذراع المثلث والخنق الخلفي، ليحافظ على لقبه العالمي.

وبهذا الفوز، رفع نورمحمدوف، البالغ من العمر 27 عاماً، سجله الاحترافي الخالي من الهزائم إلى 22 انتصاراً، محققاً خامس دفاع ناجح عن لقبه العالمي في الوزن الخفيف، ليؤكد مكانته أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة.

وعقب النزال، عبّر نورمحمدوف عن سعادته بالفوز، مشيراً إلى أن الخطة كانت واضحة منذ البداية، وقال: حققت الفوز كما خططت له، جعلته يعمل ويتعب، ومع مرور الوقت كانت النتيجة محسومة، كما وجه شكره لوالده ومدربيه على الدعم المستمر في مسيرته الرياضية.



وشهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً لافتاً، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم بطل العالم السابق في الملاكمة أنتوني جوشوا، فيما رافق نورمحمدوف خلال دخوله إلى القفص مدربه وقريبه حبيب نورمحمدوف، إلى جانب نخبة من نجوم الفنون القتالية.

وفي النزال الرئيسي المشترك، تُوّج الروسي رمضان كوراماغوميدوف بلقب وزن الوسط، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام على مواطنه شامل موساييف. كما شهدت البطولة عدداً من النزالات الأخرى، حيث فاز الفرنسي عبدول عبدوراغيموف على الكندي كيندلي سانت لويس بقرار منقسم، كما حقق الروسي سلامات إسبولايف فوزاً بالضربة القاضية الفنية على البيروفي خيسوس بينيدو في الجولة الأولى، فيما فاز الإيراني بويا رحماني على الأمريكي كارل ويليامز بالإخضاع في الجولة الثانية.



وفي النزالات التمهيدية، فاز الروسي عمرو ماغوميدوف على الأمريكي كولتون إنغلاند بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، وتغلب الفرنسي تايلور لابيلوس على الروسي قاسم قاسموف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة، كما فاز الروسي رينات خافالوف على اللاتفي إدغارس سكريفيرس بقرار إجماع الحكام، وانتصر الروسي مكشارب زينوكوف على الفرنسي أمين أيوب بقرار إجماع الحكام.



وفي منافسات السيدات، فازت الهولندية دينيس كيلهولتز على البرازيلية أنطونيا سيلفانيدي بقرار إجماع الحكام، كما تمكن البريطاني لوك تراينر من إخضاع الأسترالي روب ويلكنسون في الجولة الأولى، وفاز الروسي حبيب نابييف على المصري أحمد سامي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، وفاز البرازيلي جوني غريغوري على البريطاني حيدر خان بالإخضاع في الجولة الأولى.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين في المنطقة، تأكيداً على الدور المتنامي لدبي كمركز إقليمي ودولي لرياضات الفنون القتالية المختلطة والرياضات التنافسية الكبرى.