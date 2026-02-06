نجوم «المقاتلين المحترفين» يجتازون الميزان ويشعلون الترقب لبطولة «الطريق إلى دبي»



تتجه أنظار عشّاق الفنون القتالية المختلطة، السبت، إلى «كوكاكولا أرينا» في دبي، التي تحتضن بطولة «الطريق إلى دبي» التابعة لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، بعدما اجتاز جميع المشاركين مراسم الميزان الرسمي بنجاح، معلنين جاهزيتهم لخوض سلسلة من النزالات المرتقبة.



وأقيمت مراسم الوزن، الجمعة، على «كايت بيتش» وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري لافت، في مشهد يعكس تنامي شعبية رياضات القتال في دبي، ويعزز موقعها وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى. ويأتي تنظيم الحدث بالشراكة بين رابطة PFL ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن جهود استراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لدبي في مجالي الرياضة والترفية.



وتتضمن البطاقة الرئيسية مواجهة على لقب العالم في الوزن الخفيف تجمع البطل عثمان نورمحمدوف بمنافسه ألفي ديفيس، إلى جانب نزال تاريخي على أول لقب عالمي لوزن الوسط في تاريخ الرابطة بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف.



كما تشهد البطولة سلسلة نزالات قوية في مختلف الأوزان، أبرزها مواجهة خيسوس بينيدو مع سلامات إسبيولاييف في وزن الريشة، وعبدول عبدورغيموف أمام كندلي سانت لويس في وزن الوسط، إضافة إلى صراع الوزن الثقيل بين بويا رحماني وكارل ويليامز، ونزالات أخرى تجمع عمرو ماغوميدوف مع كولتون إنغلاند، وأمين أيوب مع مكاشاريب زاينوكاوف في الوزن الخفيف، وتايلور لابيلوس مع قاسم قاسوموف في وزن الديك، ورينات خفالوف مع إدغارس سكريفيرس في وزن الريشة.



وفي بقية البطاقة، تلتقي دينيس كيلهلتز مع أنطونيا سيلفانايد في وزن الذبابة للسيدات، بينما يواجه لوك ترينر روب ويلكنسون، ويصطدم حبيب نابييف بأحمد سامي في الوزن خفيف الثقيل، إلى جانب مواجهة حيدر خان وجوني غريغوري في الوزن المتوسط.



ومع اكتمال الاستعدادات البدنية والفنية، تتصاعد توقعات الجماهير بليلة حافلة بالمواجهات القوية، تجمع نخبة من نجوم اللعبة على واحدة من أبرز منصات الفنون القتالية المختلطة عالمياً.