«الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو» تواصل منافساتها

واصلت بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر حتى غد الخميس منافساتها في يومها الثالث في مجمع زايد الرياضي بالإمارة.

وجاءت نتائج اليوم الثالث كالتالي: فئة الذكور وزن تحت 45 كغم، الميدالية الذهبية: فهد اليوسفي «سلطنة عُمان»، الميدالية الفضية: مشاري بامسعود «السعودية»، الميدالية البرونزية: ياسين حسن «مصر» وإسلامبيك أشيروان «أوزبكستان»، وزن تحت 48 كغم: الميدالية الذهبية: شوكمن كادروف «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: عبدالله الشهراني «السعودية»، الميدالية البرونزية: عبدالله شاهين «الأردن» وإسكندر مادروف «أوزبكستان»، وزن تحت 51 كغم: الميدالية الذهبية: كونسيناون بروسكوف «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: مالك مقراني «تونس»، الميدالية البرونزية: أندريه ستزينيو «AIN» وياسينبيك أودلوف «أوزبكستان».



وزن تحت 55 كغم: الميدالية الذهبية: أسامة جليدة «تونس»، الميدالية الفضية: نور ساديقوف «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: تيتو كيفن «ساحل العاج» وآدم حسناوي «تونس»، وزن تحت 59 كغم: الميدالية الذهبية: مكسيم باتسينوكي «AIN»، الميدالية الفضية: عبدالله أنس «الإمارات»، الميدالية البرونزية: علي أغربي «تونس» وشيقن لي «أستراليا»، وزن تحت 63 كغم: الميدالية الذهبية: عبدالله الزواهرة «الأردن»، الميدالية الفضية: أرتسيوم تسيترا «AIN»، الميدالية البرونزية: إيلي الحايك «لبنان»، وآدم أبو النادي «الأردن».



وزن تحت 68 كغم: الميدالية الذهبية: أحمد الدهامشة «الأردن»، الميدالية الفضية: يحيى الدحباني «المغرب»، الميدالية البرونزية: أسادبيك جييف «أوزبكستان» وآدم دجيبي «تونس»، وزن تحت 73 كغم: الميدالية الذهبية: عمار حمور «الأردن»، الميدالية الفضية: نيكايتا ببكوف «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: ليث زكريا «سوريا» ورياني الصديق «المغرب».

وزن تحت 78 كغم: الميدالية الذهبية: أسيد نافع «الأردن»، الميدالية الفضية: جاسبرك مامدليف «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: أسدبيك أمينوف وازدبيك رسبكوف «أوزبكستان»، وزن فوق 78 كغم: الميدالية الذهبية: اليسير باك «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: ضياء سعود «الأردن»، الميدالية البرونزية: ميشيل عباسي «أوزبكستان» وعلي المداوي «السعودية».



أما فئة الإناث فكانت نتائجها كالتالي:

وزن تحت 42 كغم: الميدالية الذهبية: هند أسامة السالمي «الإمارات»، الميدالية الفضية: يمنى المقدد «تونس»، الميدالية البرونزية: رؤى الجلخ «الأردن» وزهرة بييفا «أوزبكستان»، وزن تحت 44 كغم: الميدالية الذهبية: سميرة جاتوفا «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: أبرار جوبالي «تونس»، الميدالية البرونزية: يارا بو غادر «الإمارات» وفرح الخالدي «الأردن»، وزن تحت 46 كغم: الميدالية الذهبية: كاميليا تانوفا «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: دياورا اسماتوفا «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: فارقينزا مانوفا «أوزبكستان» وغزل بايام «الإمارات».



وزن تحت 49 كغم: الميدالية الذهبية: شامالا سيلموفا «AIN»، الميدالية الفضية: آية توفيق «المغرب»، الميدالية البرونزية: فارنقيس باييفا ورابونيا رسلنوفا «أوزبكستان».

وزن تحت 52 كغم: الميدالية الذهبية: نوزمكان جابروفا «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: ملك شهد «المغرب»، الميدالية البرونزية: لين الرواشدة «الأردن» وجلوريا جونوفا «أوزبكستان».



وزن تحت 55 كغم: الميدالية الذهبية: أودينا جاربيفا «أوزبكستان»، الميدالية الفضية: أمينة شيفا «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: مبروخان نعمت زوبنسيا اليفا «أوزبكستان»، وزن تحت 59 كغم: الميدالية الذهبية: كادزيها زييفا «AIN»، الميدالية الفضية: فكتوريا دينيس «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: زينب بصيلة «الأردن» وسمر لمليح «المغرب»، وزن تحت 63 كغم: الميدالية الذهبية: ريماس تميم «الإمارات»، الميدالية الفضية: مريم السوايح «تونس»، الميدالية البرونزية: جنا الحاج علي «الأردن» ومانال بركاني «هولندا».



وزن تحت 68 كغم: الميدالية الذهبية: أمينة زييفا «AIN»، الميدالية الفضية: فيروزا روفا «أوزبكستان»، الميدالية البرونزية: نيلفار سابيفا وأرينا بابشكينا «أوزبكستان».

وزن فوق 68 كغم: الميدالية الذهبية: إيلاف علية «تونس»، الميدالية الفضية: لين أبو عين «الأردن»، الميدالية البرونزية: ميونيسا جانوفا «أوزبكستان» وساماناتا رامشنكيت «ليتوانيا».

ومع ختام منافسات اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى منافسات اليوم الرابع من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، في ظل الترقب لمزيد من المواجهات القوية والحاسمة، وسط طموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة.