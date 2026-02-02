«الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو» تواصل منافساتها لليوم الثاني

تتواصل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة النسخة الثالثة عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، المُقامة في مجمع زايد الرياضي حتى 5 فبراير الحالي، وسط مشاركة واسعة من نُخبة نجوم اللعبة على المستوى الدولي.

وأفرزت نتائج اليوم الثاني من البطولة العديد من المشاهد اللافتة، في ظل مواجهات قوية جمعت كبار اللاعبين وفق التصنيف الدولي، ما أضفى أجواءً تنافسية عالية استمرت حتى الثواني الأخيرة من نزالات فئة الذكور، بمشاركة أصحاب الميداليات العالمية ونجوم الدورات الأولمبية، الساعين لحصد النقاط ورفع تصنيفهم الدولي ضمن بطولة من فئة G2. وتابع النزالات عدد من كبار الشخصيات الرياضية والمهتمين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور تشوي تشونغ وون.



وشملت نتائج اليوم الثاني النزالات التي أُقيمت في ثمانية أوزان مختلفة، وأسفرت عن تتويج عدد من اللاعبين بالميداليات، وفي وزن تحت 54 كغم حاز اللاعب جعفر الداود من الاردن الأردن الميدالية الذهبية، وأمين الله الطرابلسي من تونس الميدالية الفضية، وبخدور شالتوف من أوزبكستان وليث الرواشدة من الأردن الميدالية البرونزية.



وفي وزن تحت 58 كغم حاز الميدالية الذهبية مكسيم مانكوف من أوكرانيا والميدالية الفضية امونجون أوتجانوف من اوزبكستان والميدالية البرونزية كامرنبوك منسوروف من أوزبكستان واليوناني كونسيناو ديمتروبولس.

وفي وزن تحت 63 كغم حاز الميدالية الذهبية ستروسول بورقين من النرويج، والميدالية الفضية مكسيم أوسين، والميدالية البرونزية باندر فيتش والأوزبكي شمس كوردباوف.



وفي وزن تحت 68 كغم حاز على الميدالية الذهبية سارمات تاكدييف، والميدالية الفضية زيد الحلواني من الأردن، والميدالية البرونزية دياربيك توكليوف من أوزبكستان والأردني محمود الطرايرة.

وفي وزن تحت 74 كغم حاز على الميدالية الذهبية نجم كوسميكوف من أوزبكستان والميدالية الفضية ميرو مافروف والميدالية البرونزية زيد مصطفى من الأردن ولاعب كازاخستان ماكسات أورنبسور.



وفي وزن تحت 80 كغم حاز على الميدالية الذهبية نيكولاس سايكو من أمريكا، والميدالية الفضية الأوزبكي جاسبرك جياسنزف والميدالية البرونزية رامان تيورفانيو وماقبرسول. وفي وزن تحت 87 كغم حاز على الميدالية الذهبية الأوزبكي يودقوربك زاربويف، والميدالية الفضية جاسر عواني السعودية، والميدالية البرونزية نور الدين مايرزبييف كازاخستان وفلاد بودين.



وفي وزن فوق 87 كغم حاز على الميدالية الذهبية سياف لارين والميدالية الفضية الأوزبكي مارات مافلونفو، والميدالية البرونزية أرتيسوم بلونيوس والمصري عبدالله عصام.

وتتواصل فعاليات البطولة وسط مشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات والأندية، مع ترقب لمزيد من النزالات القوية في مختلف الأوزان خلال الأيام المقبلة.