الشارقة للدفاع عن النفس وكلباء يتوجان بلقب كأس اتحاد الجودو

اختتمت أمس فعاليات بطولة كأس الاتحاد المفتوحة للجودو على صالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 11 نادياً، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي.

وأحرز فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب البراعم لفئة الذكور برصيد 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، وحصد نادي كلباء لرياضة المرأة لقب البراعم لفئة الإناث، محققاً 10 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات.



وحقق نادي الشارقة الرياضي المركز الثاني للبراعم فئة الذكور برصيد 8 ميداليات، منها 3 ذهبيات و5 برونزيات، وجاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 10 ميداليات، بمعدل ذهبيتين وفضيتين و6 برونزيات.

وشهدت منافسات الإناث فوز فريق الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الثاني محققاً 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضيتين و3 برونزيات، وحصد فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثالث برصيد ذهبيتين.

وتوج الفائزين محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية.