البرازيلي ماتشادو يحسم لقب «محاربي الإمارات» في 58 ثانية

توج المقاتل البرازيلي، كايو ماتشادو، بلقب النزال الرئيسي في النسخة الدولية 67 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البريطاني توم بريز بالضربة القاضية الفنية، عقب 58 ثانية فقط من انطلاق النزال، في وزن خفيف الثقيل، خلال المنافسات التي أقيمت، مساء أمس، في صالة مركز أبوظبي للمعارض.

وتوج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، الفائز بلقب النزال الرئيسي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، والبطلين العالميين حبيب نور محمدوف وإسلام ماخاشيف، وعدد كبير من محبي الفنون القتالية.

ومن نتائج النزالات فوز الزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو على البرازيلي غوستافو ريبيرو بقرار الحكام في وزن الريشة، ليعلن عقب النزال تحديه للبطل السابق الأردني علي القيسي على لقب الوزن في النسخة المقبلة.

وفاز الروسي رشيد فاغابوف على الكازاخستاني سنجار أديلوف بقرار الحكام في وزن 59 كلغ، فيما حققت الهولندية بينيتا فان روج الفوز على الأوزبكية زلفية كورباشوفا عن طريق الإخضاع في وزن السيدات 55 كلغ.

وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، أن انطلاقة موسم 2026 جاءت إيجابية ومبشرة، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس الشعبية المتزايدة للبطولة، ذاكراً أن جميع النزالات اتسمت بالقوة والندية، مؤكداً أن «محاربي الإمارات» تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع الخارجي، وتنظيم بطولات خارج الدولة، بما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.