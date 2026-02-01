الملاكم ميلر يحول إحراج سقوط الباروكة إلى لحظة أيقونية

لم يكن فوز جاريل ميلر في ماديسون سكوير جاردن أمراً عادياً، ولا حتى تقليدياً، بل تحول إلى مشهد لا ينسى حين سقطت قطعة من شعره المستعار من فوق رأسه بعد تلقيه ضربات قوية، قبل أن يلتقطها بنفسه ويرميها في الحشد وسط جنون الجماهير.

وحقق ميلر أخيراً حلمه بالانتصار في أشهر قاعات الملاكمة في العالم، بعدما تفوق على كينغسلي إيبيه بقرار منقسم، لكن اللحظة التي خطفت الأضواء جاءت في الجولة الثانية، عندما وجه إيبيه لكمة يمنى قوية أطاحت حرفياً بباروكة ميلر من رأسه.



وكان الملاكمان منخرطين في تبادل عنيف وقريب مع نهاية الجولة، قبل أن تنفصل قطعة الشعر وتسقط أرضاً، لتنفجر المدرجات بالدهشة والضحك، وتتحول اللقطة فوراً إلى حديث القاعة بأكملها. وعاد ميلر إلى ركنه، حيث أُبلغ بما حدث، ومع انطلاق الجولة الثالثة، استدار نحو الجمهور، أمسك بباروكته، ومزقها بيديه، ثم قذف بها في المدرجات وهو يخرج لسانه ضاحكاً، قبل أن يعود إلى الحلبة.



وزادت الطرافة حين سقطت قطعة الشعر أمام بطل الوزن الثقيل فابيو واردلي، قبل أن تلتقطها الملاكمة سكاي نيكولسون، وتلتقط صورة معها، لتتحول اللقطة إلى مشهد ساخر انتشر كالنار في الهشيم.

وبعد النزال، كشف ميلر سبباً غير متوقع للحادثة، موضحاً أنه استخدم شامبو والدته، قبل يومين من النزال، دون أن يدرك أنه كريم لإزالة الشعر.



ودخل ميلر ورصيده 26 فوزاً، وخسارة واحدة، وتعادلان، و22 بالضربة القاضية، هذا النزال في أول ظهور له منذ تعادله الشاق مع آندي رويز جونيور في أغسطس 2024، والذي جاء بدوره بعد أول خسارة في مسيرته الاحترافية أمام دانيال دوبوا بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة في ديسمبر 2023، وبالنسبة له، كانت هذه المباراة عودة وبداية جديدة.



وبعد ما يقرب من ست سنوات على ضياع فرصته الكبرى لمواجهة أنتوني جوشوا في المكان ذاته بسبب فشله في اختبار المنشطات، حملت الليلة الأخيرة، طابعاً شخصياً خاصاً، ورغم أن جوشوا لم يكن واقفاً أمامه هذه المرة، احتفل ميلر كأن التاريخ منحه فرصة ثانية.