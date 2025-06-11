198 ميدالية لتايكواندو الشارقة للدفاع عن النفس في موسم واحد



حقق لاعبو التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، طفرة نوعية في عدد الميداليات التي تم إحرازها في بطولات الموسم الرياضي 2024 ـ 2025 محلياً ودولياً، حيث بلغت 198 ميدالية ملونة مقارنة بما تم حصاده الموسم الماضي وبلغ يومها 79 ميدالية. ويعكس الإنجاز الرياضي الجديد الدعم الذي يوليه مجلس الشارقة الرياضي في رعاية الموهوبين ودعم استكشاف المواهب المواطنة وتنوعت الميداليات الجديدة إلى 45 ذهبية و55 فضية و98 برونزية، بينما كانت في الموسم 2023 ـ 2024 : 28 ذهبية، 14 فضية، 37 برونزية.

ووصف محمد حميد العويس عضو مجلس إدارة النادي، الزيادة الملحوظة في عدد الميداليات بأنها مميزة وتعكس تطور المردود الفني للاعبين والذي يؤكد الجهود التدريبية والجهود الإدارية المتبعة طوال الموسم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي يحرص على تعزيز هذه الجهود بعناصر مساعدة للحفاظ على النقلة النوعية للتايكواندو لتواصل تصاعدها بالأداء النوعي والانتصارات ذات الطابع التنافسي المبهر، مثمناً جهود إدارة الشؤون الرياضية في جميع الجوانب.

من جهتها، ثمنت المهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، دعم ورعاية مجلس إدارة النادي الذي أسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستدامة الرياضية التي أسهمت بإنجاز التايكواندو، مشيداً بتعاون منسق شؤون مراكز التدريب محمد أحمد، الذي قام بدور كبير أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، من خلال المتابعة المستمرة مع فريق عمل رياضة التايكواندو، أسامة محمد الرديني سكرتير اللعبة، والمدير الفني الدكتور علي علوي، والمدربين ياسين جوادي، ومحمد بحاري، وأشرف عبدالجليل، وإلياس منصري، والإدارية حنان البلوشي، والإداري أحمد أبو المعالي.