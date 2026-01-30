26 مقاتلاً في النسخة 67 من «محاربي الإمارات»



تنطلق السبت في صالة مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) منافسات النسخة 67 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، الأولى في الموسم الجديد 2026، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 14 دولة، يمثلون نخبة من الأسماء التي سبق لها الظهور في البطولة، إلى جانب وجوه تشارك للمرة الأولى في أبوظبي.



وتم الكشف عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إلى جانب عدد من المقاتلين، وتشهد البطولة مواجهات قوية في مختلف الأوزان، يتصدرها الحدث الرئيسي في وزن الخفيف الثقيل، والذي يجمع البرازيلي كايو ماتشادو والبريطاني توم بريز، فيما يشهد الحدث الرئيسي المشترك نزالاً في وزن الريشة بين البرازيلي غوستافو ريبيرو وسيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي.



كما تتضمن المنافسات نزالاً في وزن الحر يجمع الروسي رشيد باغابوف والكازاخستاني سنجار بالوف، إضافة إلى مواجهة في منافسات السيدات بين الهولندية بنيتا فان روجي والباكستانية اناتا كريم في وزن 55 كجم.



وأكد فؤاد درويش سعادته بانطلاقة أول نزالات العام 2026، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت جزءاً من المنظومة الرياضية في الدولة، وتعكس التطور الكبير الذي حققته خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به.



وأشار درويش إلى أن البطولة تسعى لمواصلة نجاحات الموسم الماضي، الذي شهد إقامة 11 نسخة، و135 نزالاً، بمشاركة 270 مقاتلاً ومقاتلة، إلى جانب إقامة النسخة 66 خارج الدولة في لبنان، مؤكداً الحرص على تقديم بطولات أقوى وأفضل في الفترة المقبلة.