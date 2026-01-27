كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق بمشاركة واسعة من لاعبات الدولة السبت



أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، يومي السبت والأحد المقبلين، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، بمشاركة كبيرة من اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ضمن فئات عمرية عدة.



وتحظى البطولة، التي تعد من أبرز المحطات السنوية في منافسات الجوجيتسو للسيدات، بمكانة خاصة ضمن أجندة الاتحاد، لما تمثله من منصة تنافسية مهمة، تسهم في صقل مهارات اللاعبات، وتعزيز حضورهن على الساحة المحلية، وبناء قاعدة مستدامة من المواهب النسائية القادرة على تمثيل الدولة في مختلف الاستحقاقات.

وتقام منافسات البطولة على مدار يومين؛ إذ تفتتح يوم السبت بنزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تستكمل يوم الأحد بنزالات فئتي تحت 18 عاماً والكبار، على أن تقام مراسم التتويج في ختام اليوم، لتكريم الأندية والأكاديميات الفائزة.



وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل كأس «أم الإمارات» إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير رياضة الجوجيتسو النسائية، حيث توفر بيئة تنافسية متكاملة، تساعد اللاعبات على إبراز قدراتهن الفنية واكتساب المزيد من الخبرة، وفي ظل احتفاء الدولة بـ«عام الأسرة» تجسد هذه البطولة الدور الحيوي للأسرة في دعم مسيرة اللاعبات وتحفيزهن على الاستمرار في التميز، كما تعكس التزام الاتحاد بتوسيع قاعدة المشاركة النسائية وصناعة جيل جديد من البطلات القادرات على المنافسة على أعلى المستويات».



من جانبها أعربت اللاعبة العنود الحربي، «حزام بنفسجي» من نادي بني ياس للجوجيتسو، التي تنافس في فئة الكبار، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، قائلة: «المشاركة في منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تمثل هدفاً مهماً لكل لاعبة، لأنها بطولة تحمل قيمة معنوية كبيرة إلى جانب قيمتها التنافسية. الاستعدادات كانت مكثفة، خلال الفترة الماضية، وأتطلع لتقديم مستوى قوي، والمساهمة مع فريقي في الحفاظ على اللقب».

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تخصيص جوائز مالية بقيمة 270 ألف درهم للأندية والأكاديميات الفائزة في مختلف الفئات، في إطار حرصه على تحفيز اللاعبات لتقديم أفضل المستويات الفنية على البساط.



وكان نادي بني ياس للجوجيتسو قد اعتلى منصة التتويج بطلاً في النسخة الماضية، تلاه نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث. وتتطلع البطولة في نسختها الحالية إلى تقديم نموذج رياضي تنافسي، يواكب تطور رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، ويعزز من حضورها على الساحة المحلية، تأكيداً على التزام الاتحاد بمواصلة دعم اللاعبات وتمكينهن من تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل مشرق لجيل جديد من البطلات.