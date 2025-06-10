دبي تستضيف بطولة «971 للفنون القتالية المختلطة»

تستضيف دبي النسخة الثانية من بطولة «971 للفنون القتالية المختلطة»، والتي ستقام في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الجمعة المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين المحليين والدوليين.

ويتصدر النزالات نزال رئيسي يجمع بين المقاتل البريطاني من أصول داغستانية محمد مكايف، والمقاتل البرازيلي توماس أسيس، ضمن فئة وزن البانتام، في مواجهة تحظى باهتمام واسع من جمهور اللعبة، نظراً لما يتمتع به الطرفان من سجل احترافي قوي وأداء فني متميز. وانطلقت فعاليات أسبوع النزال في دبي، حيث بدأ المقاتلون في التوافد إلى الدولة للمشاركة في الأنشطة الرسمية المصاحبة للبطولة، والتي تشمل المؤتمرات الصحفية، والجلسات الإعلامية، وجلسات التصوير، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لهذا الحدث الرياضي.

وتعكس البطولة المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ودورها الحيوي في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة. وتُعد البطولة من المبادرات الرياضية التي أسسها المقاتل العربي السابق منير لزاز، أول رياضي عربي يوقّع مع منظمة UFC، بهدف دعم المواهب العربية وتمكينها من المنافسة عالمياً، من خلال تنظيم بطولات وفق أعلى المعايير الدولية.