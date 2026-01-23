تعاون بين اتحاد الإمارات للمصارعة و«ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026»



وقع اتحاد الإمارات للمصارعة، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا المنظمة لـ «ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في تنظيم منافسات المصارعة الشاطئية ضمن الحدث الرياضي العالمي، يومي 8 و9 فبراير المقبل في جزيرة الحديريات، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف بلدان العالم.



وقع الاتفاقية الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، والدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الرحيم النعيمي، مستشار إعلامي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين.

ويعمل الجانبان بموجب هذه الاتفاقية على توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لتحقيق مشاركة فعالة للرياضيين في منافسات المصارعة الشاطئية المعتمدة ضمن البطولة للاعبين واللاعبات من فئة 30 عاماً فما فوق.



كما تنص الاتفاقية على التزام الطرفين بالتواصل مع الأندية المنتسبة للاتحاد، وتشجيع الرياضيين المؤهلين على التسجيل والمشاركة في المنافسات، لرفع نسبة الوعي بأهمية هذا الحدث الرياضي على المستويين المحلي والعالمي.



وتتضمن الاتفاقية دعم مشاركة السيدات، من خلال إتاحة الفرصة للرياضيات من خارج الدولة للمشاركة في منافسات المصارعة الشاطئية النسائية ضمن ألعاب الماسترز، بما يعكس الالتزام بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في البطولات الرياضية.



كما تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في الجوانب الفنية والتنظيمية لمنافسات المصارعة الشاطئية الخاصة بألعاب الماسترز، وذلك عبر التنسيق الفني، واعتماد الفئات العمرية والأوزان، وضمان الامتثال الكامل للوائح الاتحاد الدولي للمصارعة، إلى جانب المساهمة في توفير الكوادر الفنية والتحكيمية المعتمدة من الاتحاد للمشاركة في إدارة وتنظيم المنافسات، بما يضمن أعلى معايير النزاهة والجودة الفنية.