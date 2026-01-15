المقاتل بويا رحماني: من التجارب الصعبة إلى «الطريق إلى دبي»... والحزام هدفي

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى دبي، التي تستعد لاحتضان بطولة «الطريق إلى دبي» يوم 7 فبراير المقبل، في كوكاكولا أرينا، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في حدث يعكس المكانة العالمية التي باتت تحتلها دبي على خريطة الرياضات القتالية. وفي هذه البطولة، يخوض المقاتل بويا رحماني نزالاً مهماً في فئة الوزن الثقيل أمام المقاتل الأمريكي كارل وليامز، في مواجهة يراها محطة أساسية ضمن رحلته نحو تحقيق حلمه الأكبر.



رحماني، الذي يدخل النزال بثقة وهدوء، يؤكد أن تحضيراته سارت كما خُطط لها، وأن جاهزيته لا تختلف من مواجهة إلى أخرى، انطلاقاً من قناعته بأن كل نزال يحمل الأهمية نفسها. ويقول إن التفاني والإخلاص والمثابرة كانت دائماً عنوان عمله داخل المعسكرات، وإن احترامه لكل خصم لا يلغي تركيزه على الهدف النهائي، بل يعززه، إذ يرى في كل مواجهة خطوة تقربه أكثر من نزال الحزام الذي يسعى إليه.

ويشرح رحماني أن علاقته بالجمهور تمثل دافعاً إضافياً له داخل قفص النزال، مؤكداً أنه يشعر بمحبة الناس ودعمهم منذ اللحظة الأولى لدخوله، وهو ما يحمّله مسؤولية تقديم أداء يليق بثقتهم. ويشير إلى أنه يحرص دائماً على تقديم مستوى قوي وممتع، وأنه يسعى لحسم النزالات بسرعة كلما سنحت الفرصة، إيماناً منه بأن الجمهور يستحق مشاهدة أداء يعكس الشغف والقوة معاً.



ومع اقتراب موعد النزال، يوضح رحماني أن فريقه وضع خطة واضحة للمواجهة المرتقبة، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق الفوز يوم 7 فبراير، مشيراً إلى أن خبرته في البطولات الكبرى منحته القدرة على التعامل مع الضغوط بثبات، وأنه يرى مستقبلاً واعداً له ضمن رابطة المقاتلين المحترفين.

وعند حديثه عن مسيرته الرياضية، يعود رحماني إلى بداياته، مؤكداً أن شغفه الحقيقي وجده في رياضة الفنون القتالية المختلطة، رغم نجاحه السابق في رياضات أخرى مثل المصارعة والجوجيتسو. ويقول إن هذا الشغف هو ما منحه الدافع للاستمرار والتطور، وجعل هذه الرياضة جزءاً أساسياً من حياته اليومية.



ولا يفصل رحماني مسيرته الرياضية عن رحلته الشخصية، إذ يرى أن التعب كان دائماً رفيق الطريق، لكنه لم يكن سبباً للتراجع، بل حافزاً للاستمرار. فكلما شعر بالإرهاق، يتذكر أن هناك إنجازات تنتظره، وأن عليه العمل لتحقيقها، كما اعتاد منذ صغره، حين لم تكن الحياة سهلة، لكنه اختار أن يضع هدفاً واضحاً ويسعى إليه بإصرار.

ويستحضر رحماني إحدى أبرز محطات مسيرته خلال العام الماضي، حين تمكن من تحقيق فوز مهم في أحد نزالات رابطة المقاتلين المحترفين بعد عودته من الإصابة، معتبراً ذلك الانتصار لحظة مفصلية أكدت قدرته على تجاوز التحديات والعودة أقوى، خاصة مع تتويجه بجائزة أفضل أداء، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار.



أما على الصعيد الشخصي، فيؤكد رحماني أنه يفضل الحياة الهادئة والبعيدة عن الصخب، وأن التجارب الصعبة التي مر بها، ومنها اضطراره في مرحلة سابقة للتخلي عن كل ما يملك والتركيز على مستقبله، أسهمت في صقل شخصيته وتعزيز قناعته بأن لكل ما يحدث في الحياة سبباً. ويشير إلى أنه اليوم يجني ثمار تلك القرارات، بعد أن اختار التركيز على مسيرته الرياضية وبناء مستقبله بثبات.



ويختتم رحماني حديثه برسالة تعكس فلسفته في الحياة والرياضة معاً، مؤكداً أنه لا يفقد الأمل مهما كانت الظروف، وأن العمل المستمر هو الطريق الوحيد للنجاح، قائلاً إنه يشعر بالفخر بما وصل إليه اليوم، ويؤمن بأن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على النهوض وعدم السماح لأي شيء بأن يكسره.

وتشهد بطولة «الطريق إلى دبي» مجموعة من النزالات القوية، يتقدمها الحدث الرئيسي الذي يجمع بطل الوزن الخفيف عثمان نورمحمدوف في مواجهة البريطاني ألفي ديفيس، في ليلة ينتظرها عشاق الفنون القتالية المختلطة داخل الدولة وخارجها.