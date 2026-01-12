«الجودو» يعتمد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولة باريس «غراند سلام»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس المجلس، مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولة باريس «غراند سلام» على مدى يومي 7 و8 فبراير المقبل. وأكد الاتحاد في بيان له، أهمية المشاركة الأولى في موسم 2026، لحصد المزيد من نقاط التصنيف الأولمبي، واكتساب الخبرات التنافسية، موضحاً أن البعثة سيرأسها ناصر التميمي، نائب رئيس الاتحاد مشرف المنتخب الأول، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سيكتروف.



وأوضح أن قائمة اللاعبين واللاعبات تضم إيرينا خوبو «وزن تحت 48 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وإليزا ليتيف «وزن تحت 78 كجم»، وسيمون قسطنطين «وزن 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم».



ولفت إلى مشاركة كريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمرو معروف «وزن فوق 100 كجم».



وأشار إلى أن المنتخب يواصل استعداداته حالياً بمعسكر خارجي في جبال النمسا، يعقبه إعداد ختامي في بلغاريا حتى الخامس من فبراير ثم السفر إلى باريس، لحضور مراسم القرعة المقررة في اليوم نفسه بصالة «أكور أرينا» باريس، بإشراف الاتحاد الدولي.