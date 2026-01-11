وزارة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة

اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي. وضم المجلس في عضويته سميرة مرشد صالح محمد الرميثي، ومحمد سالم محمد الظاهري، ومحمد حميد حمد دلموج الظاهري، ويوسف البطران، ومنصور محمد الظاهري، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة استمرار العمل في الدورة الجديدة، وفق استراتيجية متكاملة ونوعية، لتعزيز مسيرة الإنجازات، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ جهود الاتحاد في مجالات الكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية.