ختام ناجح لبطولة الإمارات الوطنية السادسة للفنون القتالية المختلطة بالعين



اختتمت اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، بمشاركة مميزة من لاعبي فئتي الشباب A (17 ـ 16 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، لتشكل البطولة انطلاقة قوية للموسم الرياضي الجديد.

وشهد اليوم الختامي مستويات تنافسية عالية عكست التطور الملحوظ في الأداء الفني والجاهزية البدنية للاعبين، حيث تميزت النزالات بالتركيز العالي والانضباط التكتيكي وحسن إدارة مجريات المواجهة، إلى جانب تنوع الحلول الفنية والقدرة على قراءة الخصوم وحسم النزالات في لحظاتها الفاصلة، بما يجسد النضج المتزايد لرياضة الفنون القتالية المختلطة على الساحة المحلية.



وأكدت مجريات البطولة ما وصلت إليه الأندية والأكاديميات من عمل مميز في إعداد اللاعبين، عبر برامج تدريبية متكاملة تسهم في صقل المهارات وتعزيز الخبرات التنافسية، ورفع مستوى الجاهزية لخوض الاستحقاقات المقبلة محلياً ودولياً، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة قوية ومستدامة للعبة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن منافسات اليوم الختامي عكست المستوى الفني المتقدم الذي بلغته البطولة، لا سيما في فئتي الشباب A والكبار، اللتين تمثلان مرحلة محورية في مسار إعداد اللاعبين للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى.



وأوضح الظاهري، أن قوة النزالات وتنوع الأساليب الفنية يعكسان العمل التراكمي الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الفني ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن النسخة السادسة جاءت امتداداً لنجاحات النسخ السابقة، مع تطوير الجوانب التنظيمية والفنية بما يوفر بيئة تنافسية أكثر نضجاً. وأضاف الظاهري أن البطولة تمثل منصة مهمة لقياس الجاهزية الحقيقية للاعبين، وتعزيز قدرتهم على المنافسة تحت الضغط، وبناء مسار تطوير طويل الأمد يواكب تطلعات اللعبة ويخدم أهدافها المستقبلية.



من جانبه، أكد عبدالله محمد الجبارين، مدرب أكاديمية أدما، أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يعكس التطور المستمر لرياضة الفنون القتالية المختلطة عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن هذه البطولات باتت تلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ المكتسبات الفنية وتعزيز روح المنافسة.

وأضاف أن الاهتمام المتزايد بالبطولة، من حيث التنظيم وعدد المشاركين، أسهم في توفير بيئة تنافسية حقيقية تساعد اللاعبين على التطور، وتمنح الأجهزة الفنية مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.



بدورها، أعربت اللاعبة مريم المرزوقي من أكاديمية أدما، المتوجة بذهبية وزن الديك في فئة الشباب A، عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها، مؤكدة أن المنافسة في هذه الفئة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة. وأشارت إلى أن المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية تمثل محطة مهمة لتطوير المستوى واختبار الخبرات المكتسبة، ووضع أهداف واضحة للمرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة وتنوع أساليب اللعب.