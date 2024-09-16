عبيد مفتاح لـ «البيان »: هدفنا إعادة «العنابي» إلى المنافسة في السلة واليد والطائرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد عبيد مفتاح المحرزي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة، أن الشركة تسعى لإعادة «العنابي» إلى طريق المنافسة في الألعاب الجماعية اليد والطائرة والسلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة لعبتي اليد والطائرة بالفريق الأول إلى النادي بعد التجميد لمدة 3 سنوات، وأن هناك واقعية في التعامل من جانب النادي مع تلك العودة لإعداد فرق قادرة على المنافسة في المستقبل.

السلة

وقال في تصريحات لـ «البيان»: «الفريق الأول لكرة السلة متواجد بالنادي منذ مواسم عدة بعد غياب لسنوات طويلة، ونحاول إعادة تاريخ الوحدة الناصع باعتباره أحد العلامات البارزة في تاريخ كرة السلة الإماراتية في ظل الاهتمام بكرة السلة في أبوظبي في هذا التوقيت، كما يشهد الموسم الحالي عودة الفريق الأول بلعبتي اليد والطائرة بعد توقف دام 3 سنوات، مع وجود المراحل السنية، حيث تم إعادة اللاعبين مرة ثانية بعدما أعيروا إلى أندية أخرى ودعمنا الصفوف بلاعبين آخرين».

وأضاف: بالتأكيد ما زلنا بعيدين عن المنافسة، ولكننا نسعى لإعادة وضع «العنابي» على الطريق الصحيح مجدداً في الألعاب الثلاثة، إضافة إلى هدف أكبر وهو إعداد لاعبين للمنتخبات الوطنية في الناشئين والشباب، حيث التركيز كذلك على المستويات الفنية العالية وتكوين عناصر تمتلك جودة عالية لتمثيل منتخباتنا الوطنية.

تركيز

وتابع: «وضعنا خطة ترتكز على أن تكون فرق النادي في الألعاب الجماعية في «التوب 4» خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وبلا شك عندما نصل لهذا الهدف سيكون هناك أهداف أكبر بالتركيز على البطولات والمنافسة، لذلك لا نستعجل الأمور ونتعامل بواقعية في ظل الصعوبات التي واجهت الألعاب الجماعية في السنوات الماضية نتيجة أسباب مختلفة».

وأوضح أن تنظيم النادي للبطولة الدولية لكرة السلة بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 8 أندية لها باع كبيرة في اللعبة يمثل خطوة جيدة، وصدى هائلاً، على طريق إعادة النادي لمكانته في اللعبة على المستوى العربي كونه أحد كبار اللعبة قبل 3 عقود، حيث تقام في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري وتعد إعداداً قوياً قبل المشاركة في البطولة العربية مطلع الشهر المقبل.

تواجد

وأشار المحرزي إلى أن التواجد في البطولة العربية فرصة للفريق لاكتساب الخبرات، خصوصاً وأنها المشاركة الأولى في البطولة بعد انقطاع نحو 23 عاماً، وستنقل مبارياتها على التلفزيون نظراً لأهميتها وقيمة الفرق المشاركة بها، لافتاً إلى أنها بداية لعودة سلة الوحدة واسم العنابي في اللعبة من جديد.

وكشف المحرزي عن وجود مساعٍ بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة الثقافة والسياحة بأبوظبي لإقامة تعاون مع دوري المحترفين الأمريكي (NBA) الذي بدأ في التواجد بقوة في العاصمة الإماراتية خلال العامين الأخيرين، وهناك خطة لإبرام اتفاقيات تعاون في المرحلة المقبلة، وورش عمل بين النادي وNBA للمراحل السنية ومدربيها.

كما كشف عن خطة لإدخال بعض الألعاب الفردية الأخرى مثل الجودو والتايكواندو أو الكاراتيه، وشركة الألعاب الرياضية تعمل في الوقت الحالي على هذا الأمر، مشيداً بالإنجازات التي حققتها لعبة الجوجيتسو بالنادي خلال السنوات الأخيرة، والتي أصبحت من الأفضل على مستوى الدولة، ونسعى لتكرارها في المرحلة المقبلة.

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