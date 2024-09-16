حسن عبد الرحمن لـ« البيان »: «الأبيض» ممنوع من إهدار نقاط أخرى في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شدد حسن عبد الرحمن، لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على أن «الأبيض» مطالب بنسيان مباراتيه أمام منتخبي قطر وإيران في الجولتين الأولى، والثانية للمجموعة الأولى، والتركيز في الحصول على نقاط جميع مبارياته التالية أمام منتخبات كوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغيزستان في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، إذا كانت لدى اللاعبين الرغبة القوية في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، لأن التصفيات الحالية لا تتحمل التفريط في أي نقاط.

وقال: «عندما أجريت قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية رشح الجميع إيران وقطر بطلة آخر نسختين من كأس آسيا، للحصول على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى المونديال، والحمد لله واجهنا قطر، وحصلنا منها على 3 نقاط بفوزنا 3 - 1 في الجولة الأولى، وخسرنا أمام إيران 0 - 1 في الجولة الثاني، ما يعني أننا حصلنا على 3 نقاط من أقوى مرشحين في المجموعة، وهي نتيجة طيبة لا يجب الوقوف عندها طويلاً، وعلينا التفكير في الجولتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان في 10 و15 أكتوبر 2024».

مهاجم فعال

أضاف حسن عبد الرحمن: «اللافت أننا قدمنا أداء جيداً جداً أمام منتخب قطر في الشوط الثاني، وجارينا المنتخب الإيراني طوال المباراة، وتلقينا هدفاً بخطأ فردي، وأرى من وجهة نظري الشخصية أن المنتخب الوطني يقدم كرة جيدة، ولكنه يحتاج إلى مهاجم فعال أمام المرمى، ويجب على البرتغالي، باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تجاهل الخلافات الشخصية إذا وجدت، والنظر والتركيز على مصلحة «الأبيض» فقط، وأتمنى أن يثمر ذلك عن عودة علي مبخوت، وبندر الأحبابي إلى صفوف المنتخب، لأنهما من العناصر الهجومية المهمة، ووجودهما كان يفرق كثيراً أمام المنتخب الإيراني».

وتابع لاعب المنتخب الوطني السابق: «لا نزال في بداية التصفيات الآسيوية، ولا نزال في صلب المنافسة بقوة على التأهل المباشر عن المجموعة الأولى، وحرام أن نخسر المزيد من النقاط لأسباب أخرى بعيدة عن كرة القدم، خاصة أننا تخطينا مؤقتاً أصعب ما هو مفترض، أصعب مواجهتين لمنتخبنا في التصفيات، والمتوقع ألا تكون المواجهات الثلاث المتبقية من الدور الأول بنفس درجة الصعوبة، ولذا علينا تدارك الأمر مبكراً، والتركيز على المصلحة العامة دون أي أمور أخرى، والاستعانة بالعناصر، التي تخدم المنتخب بشكل إيجابي، في ظل عدم وجود الوقت الكافي للتحضير لفترات طويلة قبل خوض مباريات التصفيات».

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